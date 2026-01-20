En directo: Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura sin acuerdo entre el PP y Vox
- La nueva Presidencia de la Asamblea necesitaría la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 33 votos
- De los 65 escaños, 29 diputados serán del PP, 18 del PSOE, 11 de Vox y 7 de Unidas por Extremadura
La Asamblea de Extremadura se constituye este martes tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, de acuerdo con los plazos previstos en la ley electoral, en una sesión a la que PP y Vox llegan sin un acuerdo cerrado sobre la composición de la Mesa de la Cámara regional y la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.
La sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura en la XII Legislatura ha comenzado a las 10:00 horas con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz, que ha dejado al menos 41 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.
A continuación la presidenta de la Mesa de edad, como diputada de más edad de la cámara, María Jesús Salvatierra Gordillo, ha presentado el orden del día que se ha iniciado con la lectura, por el secretario de la mesa, Aitor Vaquerizo Morales, de los nombres de los 65 diputados que jurarán o prometerán su cargo, todos ellos presentes en la cámara, comenzando por la la presidenta de la Mesa de edad.
Esos diputados se distribuirán de la siguiente manera, de acuerdo con el resultado de las elecciones: 29 serán del Grupo Parlamentario Popular, 18 del Grupo Socialista, 11 de Vox y 7 de Unidas por Extremadura, de acuerdo a los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre, por lo que ningún partido cuenta con mayoría absoluta en la Cámara regional, que se establece en 33 diputados.
Tras el juramento o promesa de los nuevos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, se procederá a la votación de la Presidencia de la Mesa de la Cámara, para la que cada grupo parlamentario podrá presentar a su propio candidato.
Ya con los candidatos presentados, se realizará una primera votación, en la que para ser elegido, la nueva Presidencia de la Asamblea necesitaría de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 33 votos.
Si no se consigue la mayoría absoluta en primera votación, se realizará una segunda, en la que ya el candidato únicamente necesitará mayoría simple de la Asamblea para ser elegido presidente, una condición que, con la actual distribución de la Cámara extremeña, sólo cumple el Grupo Popular.
Sin acuerdo entre el PP y Vox, que lanza un órdago en las negociaciones
La constitución de la Asamblea de Extremadura llega sin que se haya producido hasta este momento un acuerdo cerrado, al menos públicamente, entre PP y Vox, que este lunes han protagonizado un cruce de acusaciones sobre las negociaciones acerca de la gobernabilidad en Extremadura.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha señalado que el "escollo" en las negociaciones se situaba en poder contar "inexorablemente" con un presupuesto en las consejerías que ostente su formación que haga posible el "cambio de políticas" que propugna, tras lo que apuntado que su partido no da por rotas las negociaciones, y ha mostrado el deseo de que "ojalá" Guardiola "atienda a razones".
Posteriormente, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 21D, Oscar Fernández Calle, desmentía que se hayan roto las negociaciones, y aseguraba que "es Guardiola quien da un portazo al cambio", por lo que le instaba a que "recapacite, que entienda el mandato de los extremeños y se siente a hablar con VOX con el respeto que merecen nuestros votantes".
Una afirmación a la que el PP no ha tardado en responder, a través de redes sociales, abogando por continuar con el diálogo "con discreción y respeto mutuo", ya que "los extremeños quieren estabilidad".