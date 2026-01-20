En directo: Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura sin acuerdo entre el PP y Vox

La Asamblea de Extremadura se constituye este martes tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, de acuerdo con los plazos previstos en la ley electoral, en una sesión a la que PP y Vox llegan sin un acuerdo cerrado sobre la composición de la Mesa de la Cámara regional y la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

La sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura en la XII Legislatura ha comenzado a las 10:00 horas con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz, que ha dejado al menos 41 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

A continuación la presidenta de la Mesa de edad, como diputada de más edad de la cámara, María Jesús Salvatierra Gordillo, ha presentado el orden del día que se ha iniciado con la lectura, por el secretario de la mesa, Aitor Vaquerizo Morales, de los nombres de los 65 diputados que jurarán o prometerán su cargo, todos ellos presentes en la cámara, comenzando por la la presidenta de la Mesa de edad.

Esos diputados se distribuirán de la siguiente manera, de acuerdo con el resultado de las elecciones: 29 serán del Grupo Parlamentario Popular, 18 del Grupo Socialista, 11 de Vox y 7 de Unidas por Extremadura, de acuerdo a los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre, por lo que ningún partido cuenta con mayoría absoluta en la Cámara regional, que se establece en 33 diputados.

Tras el juramento o promesa de los nuevos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, se procederá a la votación de la Presidencia de la Mesa de la Cámara, para la que cada grupo parlamentario podrá presentar a su propio candidato.

Ya con los candidatos presentados, se realizará una primera votación, en la que para ser elegido, la nueva Presidencia de la Asamblea necesitaría de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 33 votos.

Si no se consigue la mayoría absoluta en primera votación, se realizará una segunda, en la que ya el candidato únicamente necesitará mayoría simple de la Asamblea para ser elegido presidente, una condición que, con la actual distribución de la Cámara extremeña, sólo cumple el Grupo Popular.