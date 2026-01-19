Vox eleva sus exigencias y pide a Guardiola una consejería "con presupuesto" para poder negociar su investidura

Las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura para investir a la presidenta en funciones, María Guardiola, se han topado con un escollo. Los de Santiago Abascal elevan sus exigencias y piden entrar en el gobierno autonómico no de cualquier forma, sino con una consejería "con presupuesto" para poder llevar a cabo sus políticas: "Es la madre del cordero". Esto ha causado "sorpresa" en el PP, que pensaba que solo faltaban "algunos flecos" para llegar a un acuerdo.

Así lo ha comunicado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes, un día en el que el resto de partidos han cancelado su agenda con motivo del terrible accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han perdido la vida, al menos 39 personas. Fuster ha justificado así seguir "trabajando" con sus actos previstos: "Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y la mejor manera de homenajear a las víctimas".

Precisamente, el contenido de la rueda de prensa ha ido dirigido en exigir responsabilidades por la catástrofe, solicitar que se sepa lo ocurrido y denunciar un "abandono progresivo" de las infraestructuras.

Pero el turno de preguntas ha estado centrado en clave autonómica después de que Canal Extemadura adelantara este lunes que Vox suspendía las negociaciones con el Partido Popular.

"Ojalá Guardiola atienda a razones" "Nosotros no rompemos nada, nosotros comunicamos nuestras exigencias o condiciones, que son extremadamente razonables", ha explicado Fuster, que ha manifestado que "ojalá atienda a razones la señora Guardiola": "No entenderíamos otra cosa que no sea trabajar por llegar a un acuerdo". Respecto al "escollo" en la negociación, ha explicado que Vox pide "que se hagan unas políticas determinadas" y ello debe ir acompañado "de unas consejerías con unos presupuestos ejecutables que hagan posible ese cambio" porque, si no, "no habría nada": "Ahí está la madre del cordero". Tras las elecciones de 2023, PP y Vox llegaron a un acuerdo y los de Santiago Abascal se hicieron con una consejería menor, la de Gestión Forestal y Mundo Rural (separada de la de Agricultura). Un año después, Vox rompió todos los gobiernos autonómicos, cinco, en los que estaba junto al PP, incuyendo Extremadura Fuster ha asegurado que Vox no ha pedido esta vez entrar en el Gobierno, que fue Guardiola quien se lo ofreció y el partido aceptó "encantado", pero "con unas condiciones", las ya mencionadas.

El PP no cederá la presidencia de la Asamblea a Vox Se da la circunstancia de que este martes se constituye la Mesa de la Asamblea regional. Vox ha dicho no esperar "nada" respecto a la posibilidad de que el PP les facilite algún puesto importante en la misma porque no está "por los sillones". Sí insiste en tener consejerías con presupuesto en el gobierno autonómico "que sean capaces de hacer cambiar el rumbo". Fuentes del PP aseguran que estaban dispuestos a que Vox tuviera "un peso importante" no solo en el gobierno, sino también en la Cámara, y que quedaban por "rematar" solo algunos "flecos". Al no haber acuerdo, apuntan, la presidencia de la Asamblea "le corresponde al PP" por haber ganado las elecciones. Tras las elecciones de 2023, la presidencia de este órgano recayó en el PSOE también por la falta de acuerdo inicial entre PP y Vox para investir a Guardiola, pese a que en otras autonomías los 'populares' sí habían facilitado que las presidencias de sus respectivas cámaras fueran para Vox (como Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares).