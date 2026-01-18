Al menos dos muertos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz
- El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
- Un convoy ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua
Al menos dos personas han muerto al descarrilar dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz, ambos con destino Madrid Puerta de Atocha.
Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil a RTVE, que han añadido que hay varios heridos y personas atrapadas y que en estos momentos se encuentran trabajando en el lugar los efectivos de emergencias.
La Cruz Roja ha movilizado una ambulancia medicalizada desde Córdoba y tres ambulancias más desde Jaén. Además, va a enviar artículos de primera necesidad para los pasajeros de ambos trenes accidentados. También se encuentran en prealerta los equipos de atención psicosocial por si fuera necesaria su intervención.
Suspendida la circulación de trenes AVE entre Madrid y Andalucía
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoyes que estaban en tránsito han sido redirigidos a sus lugares de origen.
El siniestro se ha producido a las 19.45 horas, cuando el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado, ha informado en redes sociales el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
El periodista de RNE Salvador Jiménez, que viajaba en el tren con origen en Málaga, ha dicho en el canal 24 horas que han descarrilado los dos últimos vagones y que uno de ellos "ha volcado completamente" y tiene los cristales rotos.
"Salimos de Málaga puntuales a las 18.40 con destino Madrid, iba en el primer vagón. Hubo un momento en que parecía un terremoto y efectivamente había descarrilado ese tren. Llamaron inmediatamente por si había gente sanitaria que pudiera ayudar, cogieron martillos para romper las ventanas y al final nos han ido desalojando", ha explicado Jiménez.
Es a ustedes, encantado.
de última hora. Dos trenes han descarrilado en el
Un
término municipal de Adamuz, en Córdoba.
En uno de ellos, precisamente, viaja nuestro compañero
de Radio Nacional, Salvador Jiménez.
Salvador, creo que estás al otro lado del teléfono.
Me gustaría saber
qué es lo que ha ocurrido.
Estás en ese tren que ha descarrilado en primer lugar
Hola compañera, pues sí, iba en ese tren y ya nos están desalojando de ese
tren aquí en este apeadero
y actualmente las imágenes, pues sobre todo esos dos últimos vagones, uno de
ellos está volcado con cristales rotos y
íbamos salíamos desde Málaga puntuales de a las 18 40 con destino Madrid y yo
iba en el primer vagón y hubo un momento en el que parecía como una
especie de terremoto y fue
efectivamente se había descarrelado ese tren.
Llamaron inmediatamente a toda la tripulación por si había
gente sanitaria que pudiera ayudar cogieron esos martillos para
romper esas ventanas y, al final, nos han ido desalojando y aquí estamos con
un
equipo de bomberos.
Hay gente que está subida encima del último vagón que ha volcado
completamente y el otro está casi y siguen sacando gente actualmente aquí
en este tren de Irio
Es un tren de Irio que salía desde Málaga en dirección a Madrid, a la
puerta de Atocha, ¿correcto?
exactamente a las 18 40 a las 18 40 han sido dos vagones que han descarrilado
uno ha volcado. Sí, el último vagón ha volcado.
Efectivamente. ¿Tú desde dónde estás puedes ver..
algo nos decías al principio que estabas viendo como estaban sacando
gente no de uno de los vagones exactamente
Están sacando actualmente gente y nos están llevando hasta esta zona del
apeadero,
Imagino que ahora nos tendrán que reubicar o autobuses o algo para
llevarnos a Madrid, efectivamente
¿Os están dando algún tipo de comunicación por megafonía?
No, de momento dijeron que todos..
con calma y nos han sacado de allí y aquí estamos todos a la espera con
maletas y demás
mientras la gente termina de salir del tren, efectivamente.
¿Hasta dónde tú sabes?
¿Hay algún herido,
alguna persona herida?
Pues yo creo que sí hay heridos, pero de momento no te lo puedo confirmar
Yo no sé si es correcto, ¿habría invadido la vía contigua por donde
circulaba
otro tren, ¿no? Un tren que iba de Atocha a Huelva,
¿sabes algo de esto?
Pues eso no lo sé, porque yo iba a
precisamente en el vagón número uno del tren Irio con destino a Madrid y la
verdad que al ser de noche
con las luces no hemos podido ver nada, no se veía nada ni donde estábamos ni
nada, simplemente
el suceso ha ocurrido diez minutos más tarde, una vez pasado en la ciudad de
Córdoba, de la estación Julio Anguita,
pero no podemos dar más detalles.
Salvador, iremos conectando contigo más
adelante, periodista de Radio Nacional de España, que como estamos contando,
te encontrabas en uno de esos vagones de S3,
tren que ha descarrilado, decíamos que uno de los vagones ha volcado, al
parecer podría haber
alguna persona herida, pero de momento se está sacando a toda la gente, se les
está
llevando a la peadero y como decías en principio, ¿contáis con que en algún
autobús, en algún tipo de medio de
transporte se os traiga hasta Madrid.
Recordamos que era un tren de larga distancia, un hirio
Málaga, puerta de Atocha que ha descarrilado al parecer en los desvíos
de entrada de la vía
1 a la altura de Adamuz.
¿Correcto, verdad, Salvador?
Así es. Salvador, pues seguiremos
en contacto contigo para ver si nos puedes ir ampliando toda esta
información, por supuesto nosotros seguiremos
muy pendientes de todas las noticias que nos vayan llegando hasta la
redacción.
De acuerdo,
gracias compañeros