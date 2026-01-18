Al menos dos muertos al descarrilar dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz

Es a ustedes, encantado.

de última hora. Dos trenes han descarrilado en el

Un

término municipal de Adamuz, en Córdoba.

En uno de ellos, precisamente, viaja nuestro compañero

de Radio Nacional, Salvador Jiménez.

Salvador, creo que estás al otro lado del teléfono.

Me gustaría saber

qué es lo que ha ocurrido.

Estás en ese tren que ha descarrilado en primer lugar

Hola compañera, pues sí, iba en ese tren y ya nos están desalojando de ese

tren aquí en este apeadero

y actualmente las imágenes, pues sobre todo esos dos últimos vagones, uno de

ellos está volcado con cristales rotos y

íbamos salíamos desde Málaga puntuales de a las 18 40 con destino Madrid y yo

iba en el primer vagón y hubo un momento en el que parecía como una

especie de terremoto y fue

efectivamente se había descarrelado ese tren.

Llamaron inmediatamente a toda la tripulación por si había

gente sanitaria que pudiera ayudar cogieron esos martillos para

romper esas ventanas y, al final, nos han ido desalojando y aquí estamos con

un

equipo de bomberos.

Hay gente que está subida encima del último vagón que ha volcado

completamente y el otro está casi y siguen sacando gente actualmente aquí

en este tren de Irio

Es un tren de Irio que salía desde Málaga en dirección a Madrid, a la

puerta de Atocha, ¿correcto?

exactamente a las 18 40 a las 18 40 han sido dos vagones que han descarrilado

uno ha volcado. Sí, el último vagón ha volcado.

Efectivamente. ¿Tú desde dónde estás puedes ver..

algo nos decías al principio que estabas viendo como estaban sacando

gente no de uno de los vagones exactamente

Están sacando actualmente gente y nos están llevando hasta esta zona del

apeadero,

Imagino que ahora nos tendrán que reubicar o autobuses o algo para

llevarnos a Madrid, efectivamente

¿Os están dando algún tipo de comunicación por megafonía?

No, de momento dijeron que todos..

con calma y nos han sacado de allí y aquí estamos todos a la espera con

maletas y demás

mientras la gente termina de salir del tren, efectivamente.

¿Hasta dónde tú sabes?

¿Hay algún herido,

alguna persona herida?

Pues yo creo que sí hay heridos, pero de momento no te lo puedo confirmar

Yo no sé si es correcto, ¿habría invadido la vía contigua por donde

circulaba

otro tren, ¿no? Un tren que iba de Atocha a Huelva,

¿sabes algo de esto?

Pues eso no lo sé, porque yo iba a

precisamente en el vagón número uno del tren Irio con destino a Madrid y la

verdad que al ser de noche

con las luces no hemos podido ver nada, no se veía nada ni donde estábamos ni

nada, simplemente

el suceso ha ocurrido diez minutos más tarde, una vez pasado en la ciudad de

Córdoba, de la estación Julio Anguita,

pero no podemos dar más detalles.

Salvador, iremos conectando contigo más

adelante, periodista de Radio Nacional de España, que como estamos contando,

te encontrabas en uno de esos vagones de S3,

tren que ha descarrilado, decíamos que uno de los vagones ha volcado, al

parecer podría haber

alguna persona herida, pero de momento se está sacando a toda la gente, se les

está

llevando a la peadero y como decías en principio, ¿contáis con que en algún

autobús, en algún tipo de medio de

transporte se os traiga hasta Madrid.

Recordamos que era un tren de larga distancia, un hirio

Málaga, puerta de Atocha que ha descarrilado al parecer en los desvíos

de entrada de la vía

1 a la altura de Adamuz.

¿Correcto, verdad, Salvador?

Así es. Salvador, pues seguiremos

en contacto contigo para ver si nos puedes ir ampliando toda esta

información, por supuesto nosotros seguiremos

muy pendientes de todas las noticias que nos vayan llegando hasta la

redacción.

De acuerdo,

gracias compañeros