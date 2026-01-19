Sánchez promete “dar con la verdad” del origen del accidente de Adamuz y decreta tres días de luto oficial
- El ministro Puente insiste en mantener la prudencia y evitar "análisis precipitados y basados en meras especulaciones"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido "dar con la verdad" sobre el origen del accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz y que ha dejado ya al menos 39 víctimas mortales.
Así lo ha dicho desde la caseta municipal de Adamuz después de visitar la zona afectada por el accidente. "Vamos a conocer la respuesta y que será el origen de la causa de esta tragedia con transparencia y claridad", ha dicho en una declaración ante los medios.
El jefe del Ejecutivo, con un chaleco amarillo con el logo de Adif, ha tildado de "trágico" el suceso y ha aprovechado para anunciar que el Gobierno decretará tres días de luto oficial a partir de la medianoche de este martes.
"La sociedad española nos pregunamos qué ha sucedido y cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia", ha dicho el presidente. Al mismo tiempo, ha garantizado que "se dará con la respuesta" y que las víctimas contarán con el apoyo "que se necesario".
"Unidad en el dolor y unidad en la respuesta"
Pedro Sánchez ha defendido que el Estado y todas las instituciones han trabajado con coordinación, unidad y lealtad. "La sociedad exige a las instituciones dos cosas: unidad en el dolor y unidad en la respuesta", ha resumido, garantizando se mantendrá la colaboración con la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Adamuz.
Sánchez ha estado acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha asegurado que tras 3 horas sobre el terreno "hemos podido constatar la gravedad de lo sucedido y las terribles consecuencias".
En la red social X, Puente ha insisitido en que "no sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas", y que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la que trate este suceso. Ha insistido en que es necesario mantener la prudencia y evitar "análisis precipitados y basados en meras especulaciones".
Moreno mantiene que "es muy probable" que haya más muertos
En una comparecencia anterior, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha avanzado que "es muy probable" que haya más muertos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz de este domingo. También ha advertido que en una situación así "no cabe disputa política".
El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que una de las prioridades por ahora es poder "identificar" a todos los fallecidos. "Ahora lo que tenemos que hacer es una buena coordinación para la identificación de todos los fallecidos", ha explicado.
En este sentido, ha incidido que se están realizando pruebas de ADN porque hay víctimas "difícilmente reconocibles", lo que dificulta su pronta identificación. "Confío en que el trabajo se pueda hacer cuanto antes", ha admitido.