Sánchez promete “dar con la verdad” del origen del accidente de Adamuz y decreta tres días de luto oficial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido "dar con la verdad" sobre el origen del accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz y que ha dejado ya al menos 39 víctimas mortales.

Así lo ha dicho desde la caseta municipal de Adamuz después de visitar la zona afectada por el accidente. "Vamos a conocer la respuesta y que será el origen de la causa de esta tragedia con transparencia y claridad", ha dicho en una declaración ante los medios.

El jefe del Ejecutivo, con un chaleco amarillo con el logo de Adif, ha tildado de "trágico" el suceso y ha aprovechado para anunciar que el Gobierno decretará tres días de luto oficial a partir de la medianoche de este martes.

"La sociedad española nos pregunamos qué ha sucedido y cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia", ha dicho el presidente. Al mismo tiempo, ha garantizado que "se dará con la respuesta" y que las víctimas contarán con el apoyo "que se necesario".

"Unidad en el dolor y unidad en la respuesta" Pedro Sánchez ha defendido que el Estado y todas las instituciones han trabajado con coordinación, unidad y lealtad. "La sociedad exige a las instituciones dos cosas: unidad en el dolor y unidad en la respuesta", ha resumido, garantizando se mantendrá la colaboración con la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Adamuz. Sánchez ha estado acompañado de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha asegurado que tras 3 horas sobre el terreno "hemos podido constatar la gravedad de lo sucedido y las terribles consecuencias". Renfe descarta un fallo humano en el accidente de Adamuz y cree que llevará días saber qué pasó Àlex Cabrera En la red social X, Puente ha insisitido en que "no sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas", y que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la que trate este suceso. Ha insistido en que es necesario mantener la prudencia y evitar "análisis precipitados y basados en meras especulaciones".