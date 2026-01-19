Moreno advierte de que "no cabe disputa política" sobre el descarrilamiento mortal en Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que "no cabe disputa política" en estos momentos sobre el descarrilamiento mortal de dos trenes de Alta Velocidad en Adamuz, Córdoba, este domingo, en el que han fallecido al menos 39 personas y 152 han resultado heridas de diversa consideración.

"En una situación así no cabe disputa política, sino que toca que todos arrimemos el hombro", ha señalado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, en la que ha admitido que le ha impactado "muchísimo" lo que vio al llegar a la zona donde los trenes descarrilaron.

Y también ha pedido no dejar "solas" a las víctimas "ni esta semana ni a lo largo de las siguientes". "En un tren viaja gente de todas las edades, circunstancias… [...] detrás de cada pérdida, hay una grieta", ha incidido.