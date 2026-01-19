Moreno advierte de que "no cabe disputa política" sobre el descarrilamiento mortal en Adamuz
- Ha sido en una entrevista en Las Mañanas de RNE
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que "no cabe disputa política" en estos momentos sobre el descarrilamiento mortal de dos trenes de Alta Velocidad en Adamuz, Córdoba, este domingo, en el que han fallecido al menos 39 personas y 152 han resultado heridas de diversa consideración.
"En una situación así no cabe disputa política, sino que toca que todos arrimemos el hombro", ha señalado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, en la que ha admitido que le ha impactado "muchísimo" lo que vio al llegar a la zona donde los trenes descarrilaron.
Y también ha pedido no dejar "solas" a las víctimas "ni esta semana ni a lo largo de las siguientes". "En un tren viaja gente de todas las edades, circunstancias… [...] detrás de cada pérdida, hay una grieta", ha incidido.
No descarta más fallecidos
Moreno ha confirmado que los medios de rescate han vuelto a la zona e incluso se ha instalado maquinaria pesada para levantar lo que queda de los dos trenes de alta velocidad que descarrilaron, y no ha descartado que pueda aumentar el número de víctimas mortales. "En el momento en el que se levanten esos vagones, es muy probable que se encuentren personas fallecidas", ha indicado.
Asimismo ha relatado que "fue tal la virulencia" del impacto entre los dos trenes que se han encontrado fallecidos "a cientos de metros" del lugar. Además, ha confirmado que por ahora hay 11 personas en la UCI y un menor crítico en los hospitales andaluces.
Por ahora, ha insistido Moreno es poder "identificar" a todos los fallecidos. "Ahora lo que tenemos que hacer es una buena coordinación para la identificación de todos los fallecidos", ha explicado.
Y en cuanto a las causas, ha afirmado que por el momento no se puede contestar a esa pregunta. "Tiempo habrá para saber qué ha pasado y evitar que vuelva a pasar", ha asegurado, al tiempo que ha admitido que este tipo de accidente "genera inquietud" en los ciudadanos.