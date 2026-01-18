Descarrilan dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz, en directo: se trabaja en el rescate de personas atrapadas

Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, uno con destino Madrid Puerta de Atocha y el otro con destino Huelva. La Guardia Civil ha confirmado a RTVE que hay, al menos, 10 fallecidos.

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 con origen en Málaga ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.