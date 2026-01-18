Descarrilan dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz, en directo: se trabaja en el rescate de personas atrapadas
- El accidente ferroviario deja al menos 10 fallecidos
Dos trenes de alta velocidad han descarrilado este domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, uno con destino Madrid Puerta de Atocha y el otro con destino Huelva. La Guardia Civil ha confirmado a RTVE que hay, al menos, 10 fallecidos.
El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 con origen en Málaga ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.
-
23:02
La Casa Real sigue "con gran preocupación" el accidente
La Casa Real sigue "con gran preocupación el grave accidente" y ha trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos".
"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz.
Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos.“
-
23:00
El líder del PP habla con el presidente andaluz
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para transmitirle su solidaridad. "Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora", ha dicho Feijóo, quien ha enviado todo el ánimo a los afectados y a sus familias.
Además, ante la gravedad de las noticias que llegan de Córdoba se ha comunicado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proponerle suspender el encuentro previsto para este lunes.
"Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias.
Por ello, acabo de escribir a @sanchezcastejon para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana.
Toda la atención…“
-
22:55
Las estaciones de Atocha, Córdoba, Sevilla y Málaga estarán abiertas toda la noche
Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes tras el trágico descarrilamiento de dos trenes en Adamuz.
-
22:53
Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos
La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.
Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.
-
22:51
Protección Civil y el 112 informan a los familiares de los afectados en Atocha
Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.
Según ha informado el Gobierno madrileño en un comunicado, en las llamadas que se están recibiendo en el teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).
Por su parte, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que sea preciso.
-
22:49
-
22:47
Actualización de víctimas mortales
Al menos diez personas han muerto en el accidente, que ha dejado también 25 heridos graves. Uno de los fallecidos es el maquinista del Alvia, que se dirigía hacia Huelva desde Madrid.
-
22:45
Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrillamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe. Adif ha indicado que estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero.
-
22:42
Mensaje a los aficionados del Cordoba CF
El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido a todos los aficionados del Cordoba CF que eviten circular por la autovía a la salida del estadio de El Arcángel ya que es vía de evacuación de heridos.
"Rogamos que permanezcan atentos y sigan estrictamente las indicaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de emergencia", ha indicado el Consistorio.
-
22:39
Teléfono de atención a afectados de Iryo
La compañía Iryo ha puesto a disposición de los afectados el siguiente número de teléfono: 900 001 402, en el cual se podrá consultar información y recibir asistencia relacionada con el incidente.
-
22:36
Dispositivo de emergencias
Para atender en el suceso, el 061 ha desplegado en Córdoba cinco UVI móviles del 061, vehículo de Apoyo Logístico del 061 y cuatro DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia)..
Además, en Madrid, el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y ha desplazado a la estación de Atocha a un equipo con psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares.
-
22:32
Al menos 156 muertos en accidentes de tren en España en lo que va de siglo
El descarrilamiento más grave fue el del 24 julio de 2013. En ese accidente, 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en la curva de A Grandeira, a unos 2 kms de la estación de Santiago de Compostela. El exceso de velocidad fue la causa del accidente.
-
22:29
Puente: "El impacto ha sido terrible"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado en su cuenta de X, donde va actualizando la información del accidente, cómo fue el siniestro.
"Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo".
-
22:23
Activada la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía
La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en su perfil de X de la activación de este plan, que afecta a Córdoba, cuyo Ayuntamiento ha constituido la Mesa de Emergencia.
Según ha informado el Ayuntamiento, hasta el lugar del accidente se han desplazado de momento cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).
También han sido desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.
-
22:20
Actualización de víctimas mortales
Al menos siete personas han muerto en el siniestro, que ha dejado también un centenar de heridos, 25 de los cuales se encuentran graves, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
Ascienden a 7 las personas fallecidas en el descarrilamiento entre un tren Iryo y un AVE en Adamuz, Córdoba

Teléfonos de atención:
Teléfonos de atención:
Iryo 910 15 00 00
Adif 900 10 10 20
-
22:17
Madrid ofrece sus hospitales y equipos de 112
La Comunidad de Madrid ha ofrecido a la Junta de Andalucía los hospitales de su red pública y los equipos del Summa112 para atender las víctimas y ha desplegado equipos de apoyo en la estación de Atocha para acompañar a los familiares de los viajeros. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su cuenta de X que los hospitales y equipos de emergencia de la región están pendientes de la situación en Córdoba tras el "trágico" descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, Samur-Protección Civil también se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y se ha desplazado a la estación de Atocha con un psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de los pasajeros de los dos trenes afectados.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha indicado que su gabinete está prestando la "máxima atención" para "dar respuesta ante el accidente ferroviario".
-
22:14
Al menos cinco personas han muerto en el accidente. Tres de los fallecidos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua, según fuentes de la Guardia Civil.
-
22:05
Atención a familiares de víctimas
Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, con tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.
También en la estación madrileña de Atocha se ha habilitado un espacio destinado a atender a familiares de las víctimas.
-
22:03
Sánchez: "Trabajamos con las autoridades y servicios de emergencias para auxiliar a los pasajeros"
Toda la esfera política está volcada en estos momentos en seguir la actualidad del terrible accidente ferroviario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en X que "el Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros".
"Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba)", ha afirmado.
"Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba).
El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K“
-
21:57
"Ahora mismo estamos viendo cómo operarios y pasajeros continúan con las labores de rescate [...] hay gente que todavía está encima del último vagón". Este es el testimonio de nuestro compañero de RNE Salvador Jiménez, que viajaba en uno de los trenes afectados.
“¿ Hablamos de nuevo con @svjimenez que viajaba en uno de los trenes:— Radio 5 (@radio5_rne) January 18, 2026
¿¿ "Ahora mismo estamos viendo como operarios y pasajeros continúan con las labores de rescate [...] hay gente que todavía está encima del último vagón"
Sigue toda la última hora en https://t.co/lMToc173VA https://t.co/xbbChUcjLn pic.twitter.com/rgSVWJkGD0“
-
21:53
En el tren de Iryo procedente de Málaga viajaban 300 pasajeros. Muchos han salido por su propio pie tras el accidente, puesto que el vagón que ha descarrilado era el último, donde se centran ahora todos los servicios de emergencias y de bomberos tratando de rescatar heridos. Además de descarrilar, se han roto los cristales, lo que ha provocado múltiples heridas. Informa para el Telediario Rosa Correa.
-
21:38
Comunicado oficial de Iryo
“COMUNICADO OFICIAL:— iryo.eu (@iryo_eu) January 18, 2026
Esta tarde se ha producido un descarrilamiento en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid.
El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas.
iryo lamenta profundamente… pic.twitter.com/XF71Aj50hc“
-
21:34
Cruz Roja moviliza ambulancias, provisiones y prepara atención psicológica
Cruz Roja ha movilizado una ambulancia medicalizada procedente de Córdoba y otras tres más desde Jaén, con provisiones de primera necesidad para los pasajeros afectados. Informa también de que están preparados los equipos de atención psicosocial para atender a las víctimas del accidente.
-
21:33
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha desplazado a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha provocado al menos dos muertos.
Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz(Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas.
“— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026“
-
21:29
El siniestro se ha producido cuando el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado, ha informado en redes sociales el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
-
21:17
Al menos, cinco fallecidos
En estos momentos, hay al menos dos fallecidos, según ha confirmado a RTVE la Guardia Civil, que explica que hay personas atrapadas y que en estos momentos se encuentran trabajando en el lugar los efectivos de emergencias.
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
“¿ Al menos dos fallecidos, según fuentes de la Guardia Civil, en un accidente ferroviario en Córdoba— Radio 5 (@radio5_rne) January 18, 2026
¿¿ Un tren Iryo Málaga con destino Madrid ha descarrilado y ha sacado de la vía a otro convoy a la altura de la localidad de Adamuz
Última hora en https://t.co/lMToc173VA pic.twitter.com/z0kdj8B4x0“
-
21:16
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento este domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, que iban en dirección a Madrid - Puerta de Atocha.