Los reyes adelantan su regreso a España para viajar a Córdoba: "Entiendo la desesperación de las familias"

La Familia Real adelanta su regreso a España para desplazarse a Córdoba tras el accidente ferroviario en Adamuz, que este domingo ha causado al menos 39 fallecidos y un centenar de heridos. Los reyes Felipe VI y Letizia han mostrado su "consternación y preocupación" por lo ocurrido y han trasladado su apoyo a las víctimas: "Entiendo la desesperación de las familias".

Así se ha pronunciado el rey desde Atenas, donde se encuentra junto a doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con motivo del funeral de la princesa Irene, tía del monarca y hermana de la reina Sofía, que falleció el pasado jueves. Los reyes han cancelado el resto de su agenda en Grecia para regresar a España "lo antes posible" y preparar una presencia en la zona del accidente.

Por su parte, la reina ha explicado que se han mantenido informados en todo momento y ha subrayado que lo más importante es "atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este brutal accidente".