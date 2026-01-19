Los reyes adelantan su regreso a España para viajar a Córdoba: "Entiendo la desesperación de las familias"
- Doña Letizia subraya que la prioridad es "atender, acompañar y asistir a todos los afectados por el brutal accidente"
- La Familia Real ha cancelado su agenda en Grecia, donde se encontraban por el funeral de la princesa Irene
- Última hora del descarrilamiento de dos trenes este domingo
La Familia Real adelanta su regreso a España para desplazarse a Córdoba tras el accidente ferroviario en Adamuz, que este domingo ha causado al menos 39 fallecidos y un centenar de heridos. Los reyes Felipe VI y Letizia han mostrado su "consternación y preocupación" por lo ocurrido y han trasladado su apoyo a las víctimas: "Entiendo la desesperación de las familias".
Así se ha pronunciado el rey desde Atenas, donde se encuentra junto a doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con motivo del funeral de la princesa Irene, tía del monarca y hermana de la reina Sofía, que falleció el pasado jueves. Los reyes han cancelado el resto de su agenda en Grecia para regresar a España "lo antes posible" y preparar una presencia en la zona del accidente.
Por su parte, la reina ha explicado que se han mantenido informados en todo momento y ha subrayado que lo más importante es "atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este brutal accidente".
Los reyes cancelan su agenda en Grecia por el accidente
El rey se ha mantenido informado en todo momento desde que se produjo el siniestro, en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Asimismo, los reyes ya expresaron su pésame a través de las redes sociales.
Para poder estar mañana en Córdoba, los reyes adelantarán su regreso desde Atenas y no participarán en la recepción que está prevista tras al funeral en la catedral metropolitana y el entierro en el cementerio real de Tatoi.
Además, como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, del que por ahora no se han dado más detalles, se verá cancelada la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo.