EE.UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha adelantado la medida en su cuenta de X y ha estimado que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

Exención de sanciones Bessent ha detallado que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso, actualmente cargado en buques estará vigente unicamente hasta el 11 de abril. La nueva medida del Gobierno del presidente, Donald Trump, llega después de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad. La semana pasada, el Tesoro ya había autorizado a la India acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días pero ahora extiende la medida de forma global. El IBEX pierde un 1,22% en un escenario de desánimo en los parqués europeos y con el petróleo rozando los 100 dólares La Administración de Trump ha hecho énfasis en que, teóricamente, levantar las sanciones no representará un beneficio significativo para Rusia. Trump ha asegurado este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, y ha insistido en que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.