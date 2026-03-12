La Agencia Internacional de la Energía alerta de "la mayor interrupción del suministro" de petróleo en la historia

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha alertado este jueves de la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial de petróleo", provocada por la guerra en Oriente Medio.

En su informe del mercado de marzo, el organismo prevé que el suministro mundial se reduzca a ocho millones de barriles diarios en marzo, lo que contrasta con los 20 millones que pasaban solo por el estrecho de Ormuz antes del conflicto.

Irán cerró ese paso marítimo estratégico como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que ha complicado mucho el transporte de crudo, puesto que apenas existen vías alternativas. Además los países del Golfo han recortado su producción debido a los ataques a sus infraestructuras petroleras.

Una imagen satelital del 2 de marzo de 2026 muestra daños en la refinería de petróleo de Ras Tanura, en Arabia Saudí. Satellite image ©2026 Vantor / AFP

Con todo, la AIE espera que estos recortes de suministro se vean "parcialmente compensados" por el aumento de la producción de Kazajistán, Rusia y países no pertenecientes a la OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo).

"Si bien el alcance de las pérdidas dependerá de la duración del conflicto y de las interrupciones en los flujos, estimamos que el suministro mundial de petróleo aumentará en 1,1 millones de barriles diarios en 2026 de media, y que los productores no pertenecientes a la OPEP+ representarán la totalidad del aumento", señala el informe publicado este jueves.