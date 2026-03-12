La Agencia Internacional de la Energía alerta de "la mayor interrupción del suministro" de petróleo en la historia
- "El alcance de las pérdidas dependerá de la duración del conflicto" en Oriente Medio, aclara
- La liberación de reservas acordada en la víspera es solo una "medida provisional", a falta de soluciones
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha alertado este jueves de la "mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial de petróleo", provocada por la guerra en Oriente Medio.
En su informe del mercado de marzo, el organismo prevé que el suministro mundial se reduzca a ocho millones de barriles diarios en marzo, lo que contrasta con los 20 millones que pasaban solo por el estrecho de Ormuz antes del conflicto.
Irán cerró ese paso marítimo estratégico como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que ha complicado mucho el transporte de crudo, puesto que apenas existen vías alternativas. Además los países del Golfo han recortado su producción debido a los ataques a sus infraestructuras petroleras.
Con todo, la AIE espera que estos recortes de suministro se vean "parcialmente compensados" por el aumento de la producción de Kazajistán, Rusia y países no pertenecientes a la OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo).
"Si bien el alcance de las pérdidas dependerá de la duración del conflicto y de las interrupciones en los flujos, estimamos que el suministro mundial de petróleo aumentará en 1,1 millones de barriles diarios en 2026 de media, y que los productores no pertenecientes a la OPEP+ representarán la totalidad del aumento", señala el informe publicado este jueves.
La liberación de reservas es solo una "medida provisional"
Respecto a la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, la mayor de la historia y acordada en la víspera, la AIE valora que es un mecanismo de contención "importante y bienvenido", pero advierte que sigue siendo una "medida provisional", a falta de una "rápida resolución del conflicto".
De acuerdo con sus datos, las reservas mundiales se estiman en más de 8.200 millones de barriles, el nivel más alto desde febrero de 2021. La mayor parte están en manos de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, la AIE coordina 1.250 millones de ellos, en manos de los Gobiernos para casos de emergencia. Otros 600 millones se reservan para usos industriales.
Desde que se informó de la liberación de reservas de petróleo, no obstante, el mercado no ha dejado de subir. El barril de brent se encarece un 5% en la mañana del jueves y ha superado los 96 dólares. En la víspera, se encontraba en torno a los 90 dólares.