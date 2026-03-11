Se acuerda la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia, 400 millones de barriles

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, la mayor cifra de la historia. Es su respuesta a la volatilidad de los mercados, que se han disparado desde el inicio de la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Los 32 países miembros han apoyado por unanimidad esta decisión, que se llevará a cabo en un "plazo adecuado" a las circunstancias de cada región, según ha informado el director del organismo Fatih Birol.

Este miércoles por la tarde, los países del G7 se reunirán en una sesión extraordinaria por videoconferencia y la Comisión Europea ha convocado a los Veintisiete este jueves para analizar cómo proceder.