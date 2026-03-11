Se acuerda la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de la historia, 400 millones de barriles
- Es la respuesta a la volatilidad de los mercados, disparados desde el inicio de la guerra en Irán
- Guerra de Irán: última hora, en directo
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, la mayor cifra de la historia. Es su respuesta a la volatilidad de los mercados, que se han disparado desde el inicio de la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.
Los 32 países miembros han apoyado por unanimidad esta decisión, que se llevará a cabo en un "plazo adecuado" a las circunstancias de cada región, según ha informado el director del organismo Fatih Birol.
Este miércoles por la tarde, los países del G7 se reunirán en una sesión extraordinaria por videoconferencia y la Comisión Europea ha convocado a los Veintisiete este jueves para analizar cómo proceder.
Se libera el equivalente a lo que pasa en 20 días por Ormuz
El precio del petróleo ha escalado en las últimas dos semanas hasta situarse actualmente en tornor a los 90 dólares el barril de brent, desde los 70 dólares en los que se encontraba antes del conflicto. Ha llegado a tocar los 100 dólares en algunos momentos después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del consumo mundial. Lo liberado ahora sería el equivalente a lo que pasaba por ahí en 20 días.
La mayor liberación de petróleo de la AIE hasta ahora se acordó en 2022, con 180 millones de barriles de crudo en respuesta a la agitación del mercado después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los países miembros de la asociación, creada a raíz de la crisis de 1973, son importadores netos de petróleo y están obligados a mantener en stock al menos el equivalente a 90 días de consumo.
Sus reservas totales ascienden a más de 1.200 millones de barriles destinados a emergencias y otros 600 millones para usos industriales.