Cuerpo dice que la subida del petróleo tardará en trasladarse a la gasolina y el diésel entre 4 y 10 días
- Se pronuncia sobre las palabras de Von der Leyen: "Defender el orden multilateral es lo mismo que defender Europa"
- Directo: sigue la última hora de la guerra en Oriente Medio
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que siguen de cerca la evolución del conflicto en Oriente Medio y su impacto en la economía española, lamentando que ya se está notando en el bolsillo de los consumidores. Entre otros, por la subida del petróleo y del gas, que ha impulsado los precios de la gasolina y del diésel y que, según sus cálculos, tardará en trasladarse "de manera completa" a los usuarios entre cuatro y diez días.
En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, el ministro ha recalcado que el Gobierno sigue trabajando en un plan de ayudas para contrarrestar los efectos de la guerra en Irán, que tendrá como objetivo "proteger las rentas de nuestros trabajadores", pero también seguir impulsando "la electrificación de la economía y la presencia cada vez mayor de las renovables".
El mismo, ha señalado Cuerpo, terminará de definirse "en los próximos días", tras las reuniones previstas esta semana entre el Gobierno y los grupos políticos, los sectores afectados y los agentes sociales, con el fin de que tenga el mayor consenso posible: "Estoy seguro de que articularemos un paquete cuyas medidas estén al gusto de todos y podamos aprobar por unanimidad", ha recalcado.
En cualquier caso, el titular de Economía ha dicho que estamos "todavía lejos" de la situación que se vivió con la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando la inflación superó el 10%, y "mejor preparados", ya que en este tiempo la UE ha avanzado en la electrificación de las economías y "España es un ejemplo claro por las renovables".
"Defender el orden multilateral es lo mismo que defender Europa"
Cuerpo también ha pronunciado sobre las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que abogaba por una política exterior "realista" que no tenía por qué tener siempre en cuenta el actual sistema de normas internacionales y que este miércoles ha matizado.
Según el ministro, "tenemos que intentar evitar una narrativa que nos lleva por una pendiente peligrosa" y esto, a su juicio, pasa por que "la defensa del derecho internacional no vaya en el interés de Europa". "Defender el derecho internacional y el orden multilateral es lo mismo que la defensa de Europa y esto tenemos que dejarlo bien claro", ha insistido.