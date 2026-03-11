Cuerpo dice que la subida del petróleo tardará en trasladarse a la gasolina y el diésel entre 4 y 10 días

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que siguen de cerca la evolución del conflicto en Oriente Medio y su impacto en la economía española, lamentando que ya se está notando en el bolsillo de los consumidores. Entre otros, por la subida del petróleo y del gas, que ha impulsado los precios de la gasolina y del diésel y que, según sus cálculos, tardará en trasladarse "de manera completa" a los usuarios entre cuatro y diez días.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, el ministro ha recalcado que el Gobierno sigue trabajando en un plan de ayudas para contrarrestar los efectos de la guerra en Irán, que tendrá como objetivo "proteger las rentas de nuestros trabajadores", pero también seguir impulsando "la electrificación de la economía y la presencia cada vez mayor de las renovables".

El mismo, ha señalado Cuerpo, terminará de definirse "en los próximos días", tras las reuniones previstas esta semana entre el Gobierno y los grupos políticos, los sectores afectados y los agentes sociales, con el fin de que tenga el mayor consenso posible: "Estoy seguro de que articularemos un paquete cuyas medidas estén al gusto de todos y podamos aprobar por unanimidad", ha recalcado.

En cualquier caso, el titular de Economía ha dicho que estamos "todavía lejos" de la situación que se vivió con la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando la inflación superó el 10%, y "mejor preparados", ya que en este tiempo la UE ha avanzado en la electrificación de las economías y "España es un ejemplo claro por las renovables".