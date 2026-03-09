Cuerpo reconoce que la guerra ya impacta en el bolsillo de la ciudadanía y asegura que está listo para actuar

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que la guerra en Oriente Medio ya está impactando en el bolsillo de los españoles, concretamente por la subida de gasolina y diésel. Además, ha adelantado que el Gobierno está listo para actuar en función de cómo evolucione la situación y ha indicado que podría activar ayudas si la subida del precio del petróleo y de los carburantes sigue teniendo impacto en la economía.

Cuerpo ha indicado que, a raíz del conflicto actual en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, se están viendo "algunas consecuencias, más allá de los mercados energéticos, en el bolsillo de los españoles". Ha señalado que, desde el inicio del conflicto, el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro y el del gasóleo, cerca de 28 céntimos. Por ello, ha abogado por vigilar la traslación de precios y "el impacto que puede tener en los gastos energéticos rutinarios de los hogares.

Como ha defendido, el encarecimiento de los combustibles tiene efectos "especialmente importantes" para los sectores del transporte, agricultura y pesca, pero también podría repercutir en una "subida de costes" para otros productos que se traslade de manera "significativa" a la tasa de inflación del mes de marzo.