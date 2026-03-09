Cuerpo reconoce que la guerra ya impacta en el bolsillo de la ciudadanía y asegura que está listo para actuar
- El ministro de Economía ha señalado que el Ejecutivo tiene "claras" cuáles son las medidas que pueden implementarse
El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que la guerra en Oriente Medio ya está impactando en el bolsillo de los españoles, concretamente por la subida de gasolina y diésel. Además, ha adelantado que el Gobierno está listo para actuar en función de cómo evolucione la situación y ha indicado que podría activar ayudas si la subida del precio del petróleo y de los carburantes sigue teniendo impacto en la economía.
Cuerpo ha indicado que, a raíz del conflicto actual en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, se están viendo "algunas consecuencias, más allá de los mercados energéticos, en el bolsillo de los españoles". Ha señalado que, desde el inicio del conflicto, el precio de la gasolina ha subido alrededor de 15 céntimos por litro y el del gasóleo, cerca de 28 céntimos. Por ello, ha abogado por vigilar la traslación de precios y "el impacto que puede tener en los gastos energéticos rutinarios de los hogares.
Como ha defendido, el encarecimiento de los combustibles tiene efectos "especialmente importantes" para los sectores del transporte, agricultura y pesca, pero también podría repercutir en una "subida de costes" para otros productos que se traslade de manera "significativa" a la tasa de inflación del mes de marzo.
El Gobierno tiene "claras" las medidas que puede implementar
En este contexto, ha señalado que el Ejecutivo tiene "claras" cuáles son las medidas que pueden implementarse, todo ello a medida de cómo va evolucionando el conflicto y sus efectos. "Estamos monitorizando muy de cerca esta evolución para ver cuándo y en qué medida tenemos que entrar con instrumentos de apoyo", ha indicado el ministro desde Bruselas.
Ha recordado que el Ejecutivo ya tiene herramientas que usó durante la crisis energética que provocó la guerra de Ucrania en 2022 —cuando se activó el conocido 'mecanismo ibérico' para contener los precios de la luz— y que podrían adaptarse en función de cómo evolucione la guerra. "Si la duración del conflicto se mantiene, sí podría impactar en el crecimiento de la economía europea", ha advertido el ministro, que ha abogado por "coordinar las posibles ayudas para proteger a nuestras economías y empresas".
Con todo, Cuerpo ha defendido que el encuentro de ministros de este lunes en Bruselas servirá para compartir análisis sobre el impacto del conflicto y estudiar posibles medidas entre los socios para amortiguar el perjuicio sobre las economías europeas. Por tanto, remarcado en "aprovechar" la situación para avanzar "más y más rápidamente" en las interconexiones energéticas entre los países miembros.