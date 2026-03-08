La geopolítica vuelve a evidenciar el rol estratégico de las renovables: ¿qué le falta a la UE para su impulso definitivo?

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha desestabilizado a Oriente Medio, una región clave para el mercado mundial de la energía. Compañías y analistas insisten en que solo el tiempo y la intensidad de los enfrentamientos determinarán si esto lleva a una nueva crisis de precios. Pero la incertidumbre ya está avivando otra llama: la que recuerda que las renovables deberían ser una apuesta estratégica de la Unión Europea para reducir la dependencia del exterior y mejorar nuestra seguridad.

No solo lo dicen quienes piden proteger el medioambiente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo manifestó así este viernes. "Los acontecimientos en Oriente Medio nos recuerdan una vez más los riesgos que supone seguir dependiendo demasiado de los combustibles fósiles", afirmó en la red social X tras reunirse con el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, y defendió la transición ecológico como "crucial" para la autonomía y la competitividad. Entonces, ¿qué falta para el impulso definitivo de la energía verde en la UE?

"Tenemos que trabajar en cómo modernizamos nuestro sistema eléctrico, la red. Cómo podemos tener más almacenamiento para esas horas en las que las renovables no funcionan al 100%. Tener una gran variedad de diferentes fuentes de generación en nuestra matriz energética", afirma a RTVE Noticias la analista de energía del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Ana Maria Jaller-Makarewicz.

La experta cree que los dos primeros años tras la guerra en Ucrania, cuando se desató la crisis inflacionaria por el corte del gas ruso, hubo "mucho movimiento" entre los Veintisiete en la buena dirección, pero luego se han ido relajando, también en términos de disminuir el consumo. "No podemos bajar la guardia", exhorta.

La expansión de la red y las interconexiones La UE necesita expandir su red, pero "la mayoría de los proyectos de refuerzo no se materializarán hasta después de 2027 o 2028". Así resume el "desafío estructural" de las renovables un informe reciente de la compañía Delfos Energy, que monitorea el rendimiento de proyectos de energía verde. Según explica, la generación con renovables ha crecido más rápido que los mecanismos que permiten que se distribuya por la red eléctrica europea. Esto provoca que se produzcan las llamadas "restricciones", que en realidad son pérdidas de energía, que se ha generado, pero que no ha podido ser aprovechada por el sistema. En Alemania, Países Bajos, España y los países nórdicos, este problema se une a un importante aumento de la demanda de electricidad por la expansión de los centros de datos, según Delfos Energy. Esas instalaciones de las grandes tecnológicas, que permiten los nuevos desarrollos digitales y de inteligencia artificial, consumen mucha energía y de forma constante, lo que compite con los suministros tradicionales para los hogares y la industria.

El almacenamiento de una energía inconstante Asimismo, para generalizar las fuentes de energía renovable (eólica y solar), el think tank europeo Bruegel habla de la necesidad de "inversiones masivas" para mantener algunas centrales eléctricas existentes y desarrollar sistemas de almacenamiento. Esto último, como apuntaba también la analista Jaller-Makarewicz, es un punto crítico en la actualidad, puesto que debe garantizar "una capacidad de suministro suficiente durante periodos, a veces prolongados, de escasez de viento y de escasez de sol". En concreto, Delfos Energy señala que los sistemas de baterías (BESS) se han convertido en una "infraestructura estratégica" por su flexibilidad, puesto que permiten adaptarse a los desajustes entre la generación y la demanda de energía. En su opinión, su desarrollo favorecerá la estabilidad de la red y el control de la volatilidad de los precios intradía. Porque no se trata de baterías al uso, como las de nuestros aparatos. Según explica Iberdrola, "incorporan también una serie de herramientas de software y hardware" para evitar las intermitencias y mejorar la eficiencia de la red. Desde la perspectiva de Bruegel, para todo ello será también importante una mayor coordinación regional y mecanismos que remuneren a los agentes del mercado "por su compromiso de proporcionar generación, almacenamiento o respuesta a la demanda de electricidad cuando sea necesario". Finalmente, otro de los problemas está en los trámites que se eternizan a la hora de desarrollar proyectos, un asunto que ya apuntaba Draghi en su informe de 2024 y alertaba de diferencias de años entre los países más ágiles y los menos. De momento, la Comisión Europea ha presentado propuestas legislativas para acelerar la concesión de autorizaciones.