Comercio más caro y más lento: así impacta en el transporte marítimo el conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio está obligando a las navieras a cambiar sus rutas comerciales. La zona ya no es segura y, al no poder cruzar de forma segura por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, los barcos que vienen de China, la India o el Sudeste Asiático con destino a Europa no tienen otra opción que rodear todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, lo que supone más tiempo de tránsito y mayores costes para las navieras.

Se trata de una ruta que añade unas 3.500 millas náuticas y unos nueve días extra al viaje, tomando las ciudades de Singapur y Róterdam, una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Así, atravesando el Canal de Suez hay una distancia de 8.233 millas náuticas, un viaje que tarda en realizarse 34 días; mientras que por el cabo de Buena Esperanza esta distancia aumentaría a las 11.692 millas náuticas y un total de 43 días.

Esto repercutiría directamente en los costes: como el barco navega más días, gasta mucho más en personal y combustible, que además está más caro por el conflicto en Irán. Asimismo, más tiempo en el agua supone que no está disponible para recoger otros pedidos, por lo que la oferta se reduce.

Por ejemplo, si un gran buque de contenedores de mercancía consume aproximadamente 200.000 litros de combustible cada jornada de navegación, durante un total de 10 días, estaríamos hablando de un gasto adicional de dos millones de litros, cifra a la que habría que añadir el coste extra de personal y las pérdidas por la menor rotación de contenedores.

Suben los seguros por la guerra Por si fuera poco, la situación está provocando que se encarezcan los seguros que cubren los daños derivados de la guerra. A raíz del ataque, las aseguradoras han comenzado a cancelar la cobertura de riesgo de guerra para los buques en aguas iraníes, el Golfo Pérsico y zonas adyacentes. Según explica el abogado especialista en derecho de transporte y derecho marítimo, Francisco Peleteiro, detrás de esta decisión está la intención de "renegociar unas nuevas primas" que incrementarán notablemente los costes. En la práctica, esto podría traducirse en un incremento de 250.000 a 375.000 dólares por viaje para un buque valorado en 100 millones de dólares. "El pago de esas pólizas corresponde a quien las tenga contratadas, generalmente el armador", aclara Peleteiro. Este deberá decidir si asume el nuevo precio para seguir operando esas rutas o navega sin cobertura, algo que el experto considera impensable. "El petrolero Skylight desoyó el pasado sábado las recomendaciones de evitar el estrecho de Ormuz y sufrió el impacto de un par de misiles, con lo cual no creo que ningún armador vaya a tomar el riesgo de perder su buque", señala. El coste de llevar petróleo a China se duplica y sigue al alza con el conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz Yolanda Álvarez @Yalvareztv

El tránsito marítimo por Oriente Medio ya no es seguro El impacto ya se deja sentir entre las empresas que contratan el transporte de mercancías. Según la Asociación de Cargadores de España (ACE), las aseguradoras han dejado de cubrir la carga transportada en buques que atraviesen el estrecho de Ormuz. Además, las navieras —pese a haber abandonado la zona— están aplicando recargos por guerra que elevan el coste del flete en unos 1.200 euros, prácticamente duplicando los precios anteriores. La última en hacerlo ha sido la compañía suiza MSC, quien anunció este martes que todos los buques con destino al Golfo Pérsico no se dirigirán allí y serán desviados al puerto seguro más cercano debido a la guerra en Oriente Medio. Por ello, aplicará un "suplemento obligatorio" de 800 dólares por contenedor. "MSC lamenta sinceramente la necesidad de esta decisión, derivada de circunstancias excepcionales ajenas a su voluntad", declaró en un comunicado. Y es que el tránsito marítimo por Oriente Medio ya no es seguro. Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado con incendiar cualquier barco que cruce por el estrecho de Ormuz —que vincula al golfo Pérsico con el océano Índico—, un enclave estratégico para el comercio mundial por cuyas aguas se mueve una quinta parte del petróleo y un tercio del gas natural licuado mundial. Países como Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak dependen casi exclusivamente de esta vía para exportar su crudo y otros como la India, China, Japón y Corea del Sur para recibirlo. También llegan materias primas a la Unión Europea desde este punto, cuya dependencia se incrementó a raíz del corte energético con Rusia por la invasión de Ucrania. El petróleo se dispara tras el ataque a Irán y el mercado busca alternativas al cierre del estrecho de Ormuz Diana Fresneda Tampoco el Canal de Suez —que conecta el mar Mediterráneo y el mar Rojo— se presenta como una alternativa posible. En este punto del planeta, clave para los intercambios comerciales entre Asia y Occidente, las milicias hutíes en Yemen han intensificado los ataques contra los barcos que cruzan por el estrecho de Bab el-Mandeb, por lo que las navieras prefieren no arriesgar sus buques ni a sus tripulaciones.