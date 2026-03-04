El Ibex se estabiliza y sube por encima del 1,5% tras arrancar con pérdidas por las amenazas de Trump

Las bolsas europeas han abierto este miércoles con tendencia mixta y moderan así sus desplomes del martes, cuando bajaron de media un 3,50 %. El Ibex madrileño ha abierto la sesión , tras las amenazas de Trump de cortar las relaciones comerciales con España, con una bajada del 0,62%. Ha perdido los 17.000 puntos al inicio, aunque los ha recuperado según avanzaba la mañana tras la intervención del presidente del Gobierno y el mensaje de apoyo de la Unión Europea. Sube por encima del 1,5%. En la misma línea van el resto de parqués europeos, que empiezan así a recuperar parte de la pérdidas acumuladas desde que empezó el conflicto de Oriente Medio. Fráncfort cotizaba un 1,55% al alza, París subía un 0,36% y Londres avanzaba un 0,5%.

Caídas generalizadas en las bolsas de Asia, con desplome histórico de la surcoreana Las bolsas asiáticas han continuado con cayendo este miércoles ante la incertidumbre acerca del suministro energético por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. Ha batido récords el índice Kospi, de referencia para la Bolsa de Seúl, que se ha hundido un 12,06%, la mayor caída en toda su historia. Con ella han sumado pérdidas millonarias multinacionales como Hyundai ( -15,80%), KIA (-14,04%), Samsung (- 11,74%) o LG Electronics (-14,58%). El Nikkei japonés se ha dejado un 3,61% en la última sesión. Los mercados chinas han sido más moderados con bajadas que no llegan al 1%, aunque destacan las pérdidas del 2% en la Bolsa de Hong Kong y el 4,35% de la de Taipéi, en Taiwán.