El Ibex 35 se tiñe de rojo y pierde las ganancias acumuladas del año

El rojo tiñe este martes por la mañana el Ibex 35, mientras el mundo sigue atento a la evolución del conflicto con Irán iniciado por Estados Unidos e Israel. El índice de referencia de la bolsa española cae por encima del 3,5% en la primera hora y media de la sesión, cuando ha quedado por debajo de los 17.200 puntos, lo que supone perder las ganancias acumuladas en lo que va de año. Acciona y Naturgy lideran las caídas, por encima del 7%, y Repsol registra una ligera subida, prácticamente en plano, del 0,35%.

El 2025 terminó en 17.307,8 puntos y, en una racha de ganancias sin precedentes, registró sucesivos máximos históricos en los dos primeros meses de 2026. El último récord de cierre se dio el pasado jueves, cuando se rozaron los 18.500 puntos. La revalorización había alcanzado el 7%, un avance que con las últimas sacudidas por la crisis en Oriente Medio ha desaparecido y ha devuelto al Ibex al nivel de mediados de diciembre.

En cuanto al petróleo, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, ha escalado más de un 4% en las primeras horas del martes, hasta superar los 80 dólares, mientras el gas natural continúa disparado (casi el 30%) y se acerca los 58 euros el megavatio/hora (MWh).

En el Ibex 35, destacan este martes también las caídas de Solaria (-6,90%) y ACS (-6%), en un momento en el que todas los grandes valores han registrado pérdidas: Banco Santander (-4,6%), BBVA (-3,2%), Telefónica (-3,6%), Inditex (1,96%), Iberdrola (-3,08%)...