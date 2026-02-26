El Ibex 35 vuelve a batir récords impulsado por la escalada del 21% de Indra

El Ibex 35 continúa marcando récords. El índice de referencia de la Bolsa española ha cerrado este jueves en 18.496,6 puntos, tras una jornada plana (0,19%) en la que ha llegado superar los 18.500 en algunos compases de la sesión. En lo que va de año, el selectivo se revaloriza ya un 6,87% y acumula 16 máximos al cierre, una racha histórica.

Destacan este jueves las ganancias de Indra, que ha subido un 21,26% tras presentar resultados en la víspera. También han registrado ganancias Solaria, un 8,73%; Amadeus, un 4,22%; Rovi, un 3,11% y Ferrovial, que ha subido el 2,41%. No han corrido la misma suerte Fluidra, que ha perdido un 6,22%; Redeia, que se ha dejado un 5,57% tras rendir cuentas y Acciona Energía ha perdido un 2,37%.