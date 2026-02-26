El Ibex 35 vuelve a batir récords impulsado por la escalada del 21% de Indra
- El índice de referencia de la bolsa española roza los 18.500 puntos tras cerrar con un leve incremento del 0,19%
- El resto de parqués europeos cierran al alza y Wall Street muestra dudas tras las cuentas de Nvidia
El Ibex 35 continúa marcando récords. El índice de referencia de la Bolsa española ha cerrado este jueves en 18.496,6 puntos, tras una jornada plana (0,19%) en la que ha llegado superar los 18.500 en algunos compases de la sesión. En lo que va de año, el selectivo se revaloriza ya un 6,87% y acumula 16 máximos al cierre, una racha histórica.
Destacan este jueves las ganancias de Indra, que ha subido un 21,26% tras presentar resultados en la víspera. También han registrado ganancias Solaria, un 8,73%; Amadeus, un 4,22%; Rovi, un 3,11% y Ferrovial, que ha subido el 2,41%. No han corrido la misma suerte Fluidra, que ha perdido un 6,22%; Redeia, que se ha dejado un 5,57% tras rendir cuentas y Acciona Energía ha perdido un 2,37%.
Los parqués europeos siguen al alza y Wall Street abre con dudas
En el resto de Europa, el principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, ha terminado la sesión de este jueves con un alza de un 0,72%, una subida que ha llevado al indicador a otro nuevo récord. También ha cerrado en verde el DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort, que ha subido un 0,45%; la de Milán ha crecido un 0,54% y la de Londres, un 0,37%, marcandoun nuevo récord de cierre.
Mientras tanto, en Wall Street se perciben las dudas de los inversores, que no terminan de estar convencidos de las cuentas de Nvidia, que ha elevado un 65% su beneficio anual. La empresa tecnológica ha arrancado con pérdidas del 4,5% y, dentro de Wall Street, el tecnológico Nasdaq también ha inaugurado la sesión con pérdidas. Entretanto, el S&P 500 sube un 0,7% y el Dow Jones de Industriales pierde un 0,27%.