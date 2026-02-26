El tiempo hoy 26 de febrero en España: la Aemet alerta de tormentas en Canarias y fuertes vientos en el Estrecho
- Las temperaturas máximas registrarán valores inusualmente altos para la época en el interior peninsular
Este jueves 26 de febrero, la situación meteorológica en España vendrá marcada por la inestabilidad en el archipiélago canario y rachas de viento muy intensas en la zona del Estrecho, mientras que la Península experimentará una recuperación de las altas presiones.
Alerta por tormentas y viento fuerte
El fenómeno más significativo de la jornada se sitúa en Canarias, donde una dana en transición provocará intervalos nubosos con precipitaciones moderadas. La Aemet advierte que estas lluvias pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormentas en Tenerife y la provincia oriental, siendo especialmente persistentes en las vertientes norte de las islas. Asimismo, se esperan rachas de viento muy fuertes de componente norte en cumbres y medianías.
Por otro lado, en el Estrecho se mantendrá el aviso por viento de levante con rachas muy fuertes que podrían superar los 70 km/h.
Bancos de niebla y nubes en la Península
En la Península y Baleares se prevé una recuperación temporal de las altas presiones, aunque el día comenzará con abundante nubosidad baja en el extremo occidental, el litoral mediterráneo y el valle del Ebro. Se recomienda precaución por la presencia de nieblas matinales que serán especialmente densas y persistentes en Mallorca.
A medida que avance la jornada, la proximidad de un frente atlántico por el noroeste comenzará a cubrir los cielos en esa zona al final del día. No se descarta tampoco alguna llovizna débil en el oeste del área de Alborán.
Temperaturas inusualmente altas
En cuanto a los termómetros, gran parte del interior peninsular registrará temperaturas máximas con valores altos para la época del año. Estas máximas ascenderán en el tercio oeste, mientras que iniciarán un descenso en el resto del territorio y de forma más notable en Canarias y el litoral Cantábrico oriental.
Las temperaturas mínimas tenderán a bajar en la mayor parte del país, salvo en la fachada mediterránea y el este de la meseta, donde se mantendrán sin cambios o con ligeros ascensos. Se esperan heladas débiles únicamente en las cumbres de los Pirineos y la cordillera Cantábrica
