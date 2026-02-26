Un error en cuatro documentos desclasificados del 23F permite ver datos censurados

Un error de formato ha permitido ver el contenido íntegro de cuatro documentos del 23F desclasificados por el Gobierno. Entre ellos, los datos censurados con la identidad de civiles y militares que han quedado accesibles aplicando un sencillo procedimiento, según ha comprobado VerificaRTVE.

Durante las primeras horas tras la publicación en la web de La Moncloa de los archivos desclasificados, este error ha permitido la consulta del contenido íntegro de cuatro documentos con texto censurado aplicando la opción de copiar y pegar texto. El error de formato ya está corregido en los documentos que figuran actualmente en la página oficial de la desclasificación del 23F de la Presidencia del Gobierno.