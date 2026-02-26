Un error en cuatro documentos desclasificados del 23F permite ver datos censurados
Un error de formato ha permitido ver el contenido íntegro de cuatro documentos del 23F desclasificados por el Gobierno. Entre ellos, los datos censurados con la identidad de civiles y militares que han quedado accesibles aplicando un sencillo procedimiento, según ha comprobado VerificaRTVE.
Durante las primeras horas tras la publicación en la web de La Moncloa de los archivos desclasificados, este error ha permitido la consulta del contenido íntegro de cuatro documentos con texto censurado aplicando la opción de copiar y pegar texto. El error de formato ya está corregido en los documentos que figuran actualmente en la página oficial de la desclasificación del 23F de la Presidencia del Gobierno.
Al descubierto el listado de oficiales que visitaron a Tejero o a Armada en 1985
Uno de los documentos desclasificados que ha quedado íntegramente accesible incluye un listado de los oficiales de las Fuerzas Armadas que visitaron en octubre de 1985 a Antonio Tejero, al general Alfonso Armada y a otros militares "implicados" en el 23F. Al esquivar la censura, han quedado en evidencia los nombres y apellidos de oficiales militares que fueron a ver a los involucrados en el fallido golpe de Estado. El mismo archivo incluye la traducción al español de un artículo periodístico sobre el juicio del 23F y censura la identidad de los dos periodistas que lo firman. Al conocer las identidades, se puede corroborar que ambos firmaban artículos en ese medio en esos años.
Un segundo archivo que ha quedado al descubierto por completo es una nota anónima con fecha posterior al 23 de febrero de 1981 que habla de un "posible golpe de Estado". El texto censurado que se ha podido leer incluye datos personales de tres individuos, incluidos sus domicilios.
Otro documento desclasificado que ha quedado íntegramente legible es un informe de situación que incluye una misiva con referencias de la Unidad Militar Democrática (UMD). Al aplicar la opción de copiar y pegar, el archivo permite ver los apellidos de varios militares.
El cuarto documento que VerificaRTVE ha comprobado que puede leerse al completo es una nota informativa que hace referencia a oficiales del Ejército de Tierra español que podrían incurrir en posiciones involucionistas tras el 23F. Al sortear el texto oculto, el documento permite leer los nombres y apellidos de más de una decena de oficiales militares.
El mismo fallo que permitió ver texto censurado en los archivos de Epstein
El error de formato que ha permitido acceder al contenido íntegro de cuatro documentos desclasificados del 23F con texto censurado es similar al que ya se registró en documentos del caso Jeffrey Epstein hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los documentos formaban parte de la tanda de archivos desclasificados por el Gobierno norteamericano a finales de diciembre en respuesta a la aprobación de la ley que le obliga a desclasificar todos los archivos del caso.
Para conocer en profundidad qué dicen los 167 archivos desclasificados del 23F, puedes acceder a este especial informativo de RTVE Noticias. Entre otros aspectos, desglosa 12 horas de llamadas y mensajes entre el rey Juan Carlos y los protagonistas de la asonada y detalla que los militares partidarios del golpe atribuyeron su fracaso a que se dejó "al Borbón libre".