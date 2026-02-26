Coroneles, 'expontáneos', socialistas, democristianos, liberales: qué se tramaba en España antes del 23F

Tenientes generales, coroneles, militares 'expontáneos', civiles de ideología democristiana, también de ideología socialista, liberal y 'mixta', grupos cívico-militares. Esta es la "panorámica de operaciones en marcha" que había en España en noviembre de 1980 para dar un golpe con el que cambiar el rumbo político del país y que recoge un documento desclasificado este 25 de febrero. Los folios, escritos a mano, muestran el caldo de cultivo en el que se gestó el golpe que finalmente se llevó a cabo, con Antonio Tejero entrando en el Congreso el 23 de febrero de 1981.

El documento desclasificado no dice quién es el autor ni a quién va dirigido. Forma parte de los documentos del Ministerio del Interior y la Guardia Civil desclasificados, se titula 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)' y tiene un primer folio que atrae la atención. Es un esquema hecho a mano en forma de árbol, con gruesas flechas pintadas y curvadas que van desgajando las supuestas 'operaciones en marcha'. El dibujo está fechado en noviembre de 1980.

Las ramas principales son tres: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas cívico-militares, de las que se derivan otras ocho. Los folios que siguen a este dibujo explican quién estaba detrás de cada operación, según suponen los autores de este informe, qué posibilidades tendrían de triunfar y qué conseguirían.

Operación de los coroneles: "La acción sería imparable" Las operaciones militares supuestamente en marcha en noviembre de 1980 son tres. Una se les atribuye a los tenientes generales y no tiene "cobertura política de partido", aunque tendría a Manuel Fraga Iribarne "intentando ser el líder civil". ¿Viabilidad del intento? Si la situación política del país se deteriorase rápidamente, "muy probable". Una segunda operación es la de los coroneles. Se dice de ellos que "no tienen prisa" y que podrían esperar hasta 1983 para dar el paso, hasta que la situación del país fuera "irreversible" para dar tiempo así a que tanto la UCD como el PSOE llegaran a "quemarse". Lo que buscan es un "cambio de régimen" con protagonismo militar, "no son monárquicos y piensan en una república presidencialista". "Se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador", dice el autor del texto. ¿Viabilidad del intento? "Si la situación se desarrolla según sus pronósticos", concluye, "la acción sería imparable". La tercera operación militar en marcha tenía como protagonistas a un grupo de 'expontáneos', según los presenta el documento, incluida la x. El autor de este informe cree que este grupo hizo "un amago" en la conocida operación Galaxia, en la que estuvo implicado Antonio Tejero, a quien sin embargo no se cita aquí. Son militares que apuestan por un golpe de mano con pocas unidades al principio, lanzado en Madrid y en las capitales de provincia, convencidos de que sumarían después al resto de las fuerzas armadas. Fragmento que recoge la viabilidad de la operación supuestamente en marcha de militares 'expontáneos' RTVE Estos 'expontáneos' preveían impedir la huida del rey, "subordinando la existencia de la Corona y la vida de su titular a la aceptación del hecho consumado". ¿Viabilidad del intento? "Serios temores de que el hecho pueda ejecutarse y que triunfe", dice el autor del escrito, que añade como advertencia: "Más grave que el intento en sí, sería que se pusiera en práctica y fracasase o triunfase a medias", por las consecuencias sobre todo para las fuerzas armadas. Si el plan estuviera "real y efectivamente estructurado", concluye el documento, "podría activarse fulminantemente con un simple hecho terrorista de signo espectacular".