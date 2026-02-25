Los golpistas atribuyeron el fracaso del golpe del 23F a la estrategia de "dejar al Borbón libre"

Los militares atribuyeron el fracaso del golpe del 23F al hecho de "dejar al Borbón libre", según se desprende de un documento manuscrito con el análisis de los "fallos" cometidos, así como de lo que hay que corregir ante "actuaciones sucesivas", que se ha hecho público este miércoles junto a otros 166 archivos que se han desclasificado cuando se cumple el 45 aniversario de la asonada golpista.

El documento que se titula 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)' y cuya autoría se desconoce, habla de que el "primer fallo" fue "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero". En su opinión Juan Carlos I seguirá en su "intento suicida" de buscar un gobierno con los socialistas. "Es por tanto un OBJETIVO A BATIR Y ANULAR" (en mayúsculas en el original), aparece escrito.

Se trata de uno de los documentos que estaba clasificado sobre el golpe de Estado del 23F y que ya se pueden consultar desde este miércoles en la web oficial de Moncloa. Este martes el Consejo de Ministros aprobó su desclasificación, decisión que se ha publicado este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Transparencia, memoria y democracia. Porque recordar el pasado es la mejor forma de avanzar con progreso, concordia y libertad", ha escrito este miércoles en la red social X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar que ya se podía consultar toda la documentación relativa del 23F.

Los documentos se han hecho públicos a las 13:00 horas y entre ellos, figuran los que estaban en poder de los Ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Pero no así el sumario del juicio del 23F, ya que, según el Gobierno, no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo. En total, son 167 documentos, aunque este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunció que serían "153 unidades documentales".

Así, hay transcripciones de conversaciones telefónicas, como las que presuntamente habrían mantenido Juan García Carrés, el único civil que fue condenado por el 23F, y el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, cuando este se encontraba dentro del Congreso; las que habría mantenido presuntamente la unidad militar El Pardo al día siguiente de la intentona.