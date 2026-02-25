Los documentos del 23F detallan el plan de otra "acción violenta" antes de las elecciones de octubre de 1982

Después del fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se diseñó otra "acción violenta" para los días previos a las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, un plan que aparece detallado entre los 167 archivos desclasificados este miércoles por el Gobierno.

El texto manuscrito señala la jornada de reflexión del día 27 "como el más aconsejable", puesto que los líderes políticos y los mandos militares estarían en sus casas. La "fecha tope" para el golpe se marca en la jornada electoral, en la que el PSOE de Felipe González logró su primera mayoría absoluta.

"El ideal sería la explotación de una acción violenta que se produjera del 20 al 28", puede leerse en el documento escaneado, que forma parte de una de las carpetas de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior.

El plan, paso a paso Según detalla el esquema, primero se realizaría una "acción a fin de sustituir al Capitán General de Madrid", si este no se unía a su causa. Después se declararía el "estado de guerra en todo el territorio de la primera región militar", en la que se encuentra Madrid, y se ampliaría "inmediatamente" en todas las regiones militares a través de la "Operación Marte", que es la operación "Diana modificada". "Esta acción irá acompañada de las que sean necesarias para la inmovilización y aislamiento de todos los órganos y medios de poder que se presuma puedan obstaculizar el normal desarrollo de esta orden", completa. El plan incluye también movimientos para "calentar" el ambiente, en términos civiles y militares. Por un lado, habla de acciones violentas de ETA, GRAPO o extrema derecha, que "accidentalmente" servirían para su propósito. Por otro, "premeditadamente", apunta a campañas de prensa, propaganda clandestina, bulos y rumores.