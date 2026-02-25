Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que no estará al frente, como cabeza de lista, de la confluencia de izquierdas presentada este sábado por Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes, en la que Podemos se ha descartado, para concurrir a las próximas elecciones generales de 2027.

En la candidatura lanzada de cara a las próximas elecciones elecciones generales bajo el lema "Un paso adelante", las formaciones que lo integran han evitado hablar de momento de un líder y han mantenido que lo primero es hablar del proyecto, aunque desde Sumar, la portavoz parlamentaria Verónica Barbero había apostado por Díaz.

El anuncio de Díaz se produce en pleno debate sobre la situación de la izquierda tras los malos resultados electorales en Aragón y Extremadura, después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, haya llamado a "hacer algo diferente" y haya calificado al también ministro del Gobierno de coalición Pablo Bustinduy como "una de las mejores cabezas de la izquierda".

Así lo ha anunciado Díaz a través de una carta de dos páginas publicada en la red social Bluesky, en la que asegura que este es un momento de "excepcionalidad democrática y cambios profundos en todo el mundo".

Asegura que aunque "siempre" tuvo "muchas reticencias" a la hora de ser candidata, se siente "orgullosa" por todo lo conseguido en estos años en el Gobierno. Entre los logros conseguidos, Díaz señala la regularización de medio millón de personas migrantes, y lo compara con la política de "deportar" del presidente estadounidense, Donald Trump.

