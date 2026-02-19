Sumar aboga por buscar "nuevas formas de entendimiento con la izquierda plurinacional" tras la propuesta de Rufián

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha defendido este jueves la propuesta del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien pidió este miércoles "generosidad" entre los partidos de la izquierda para ganar provincia a provincia a Vox y ha abogado por "explorar nuevas formas de entendimiento con la izquierda plurinacional".

"Estamos en un nuevo tiempo político, y ante esto debemos explorar y trabajar nuevas formas de entendimiento con la izquierda plurinacional para responder a las demandas de la gente", ha sostenido en una entrevista en La Hora de La 1.

Hernández ha valorado positivamente la idea de Rufián, pero ha asegurado que, tras escuchar la "música", hay que "terminar de afinar y escribir la letra". Para la dirigente de Sumar, el acto de este miércoles fue "muy interesante" no solo por la propuesta en sí, sino también "por el ambiente de la sala". En su opinión, mostró que hay que "volver a conectar con la gente".

Así, ha asegurado que recogerán esa ilusión y seguirán profundizando sobre la unidad de las izquierdas en el acto que celebrarán IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns este sábado. "Tenemos un tiempo precioso hasta que se convoquen las próximas elecciones generales, en el que vamos a trabajar barrio a barrio, calle a calle y municipio a municipio de todo el país", ha avanzado.