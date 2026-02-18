Gaza y la Junta de Paz de Trump: qué es, quiénes participan, qué dicen los palestinos y qué puede esperarse de ella

Una treintena de líderes internacionales, o sus representantes., se reúnen este jueves en Washington para la primera gran cumbre de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, el órgano concebido para pilotar la Gaza de la posguerra, pero no solo.

Trump quiere convertirlo en un mecanismo internacional más amplio, que rivalice con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y termine reemplazándola como foro de resolución de conflictos globales. “Podría”, dijo Trump cuando un periodista le preguntó si quería que eso sucediera el pasado mes de enero. “La ONU simplemente no ha sido de mucha ayuda. Soy un gran defensor del potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura de su potencial.”

En ese contexto, Washington ha elevado las expectativas: cinco mil millones de dólares en ayuda humanitaria y reconstrucción ya comprometidos van a ser presentados formalmente en la cita de este jueves. La ambición política es evidente, pero también lo es el contraste con la realidad sobre el terreno.

Desde el 7 octubre de 2023 han muerto más de 72.000 palestinos, la mayoría civiles, según estimaciones del ministerio de Salud de Gaza, respaldados por la ONU. Y aunque dos años después se acordó un alto el fuego entre Israel y Hamás, la violencia no ha cesado.

De acuerdo a los últimos recuentos recogidos por agencias internacionales, desde la entrada en vigor de la última tregua auspiciada por EE.UU. han fallecido en la Franja de Gaza más de 600 palestinos en ataques puntuales, bombardeos y enfrentamientos en distintas zonas del enclave. La tregua, en términos operativos, sigue siendo frágil.

Palestinos transportan el cuerpo de una persona que murió por disparos israelíes Abdel Kareem Hana AP Photo / Abdel Kareem Hana

¿De dónde nace la Junta de Paz? Formalmente, la Junta está respaldada por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada bajo el Capítulo VII. En la práctica, es una estructura híbrida: legitimidad multilateral formal, pero con arquitectura política diseñada en Washington. Este mecanismo forma parte del plan de paz de 20 puntos presentado por Trump y lanzado en la Cumbre de Davos el pasado mes de enero. Su objetivo es supervisar el tránsito desde la fase uno —alto el fuego y ayuda humanitaria— a la fase dos, centrada en desarme y reconstrucción estructural. La carta constitutiva permite la creación de una fuerza internacional de estabilización, pero no define con claridad el estatus jurídico final de Gaza, ni fija plazos concretos o mecanismos de verificación adecuados. Por otro lado, para ser miembro permanente se exige una contribución de 1.000 millones de dólares y será Trump quien presida el órgano, sin límite de mandato explícito y con capacidad para designar y remover membresías. Trump presenta en Davos su Junta de Paz Mandel NGAN / AFP Además, la junta ejecutiva incluye figuras políticas y financieras de alto perfil y supervisa el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), compuesto por 15 tecnócratas palestinos liderados por Ali Shaath, un experimentado economista y funcionario palestino. Este órgano gestionará la logística y la administración civil en la Franja, pero no tendrá función política. Y aquí llega la gran paradoja, dicen los detractores de la Junta de Paz de Trump: es un comité para lograr la paz y la reconstrucción de Gaza que no cuenta con representación palestina en el nivel ejecutivo internacional. El modelo, dicen, recuerda a experiencias anteriores de administración internacional: Timor Oriental, Kosovo, Bosnia o Irak. Y la historia ofrece un patrón claro: cuando el diseño es excesivamente vertical y la legitimidad local limitada, la estabilidad suele ser precaria. La exclusión de actores con capacidad real de influencia sobre el terreno, recuerdan los analistas, ha generado en otros contextos dinámicas de bloqueo y ese precisamente va a ser uno de los debates que sobrevuelen este jueves la reunión de Washington.

Quién está —y quién no— en la Junta La composición confirma que no se trata de una coalición universal, sino selectiva. Procedentes de Oriente Medio han confirmado su participación Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Jordania, Catar y Kuwait. Varios de ellos han coordinado su adhesión, subrayando el derecho palestino a la autodeterminación y la necesidad de estabilidad regional. Indonesia ha anunciado su disposición a contribuir con tropas a una eventual fuerza de estabilización. También se han sumado países como Vietnam, Pakistán, Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Armenia y Mongolia. El presidente Trump junto al primer ministro de Pakistán durante la presentación de la Junta de Paz REUTERS En Europa, el respaldo es limitado y fragmentado, teniendo en cuenta que los países que participan como "observadores" no contribuirán ni con voto, ni con financiación económica. Estos son Bulgaria, Italia y Chipre. Hungría sí ha confirmado su adhesión como miembro de pleno derecho y la Comisión Europea estará presente en formato de observación, pero sin adhesión institucional al mecanismo. Entre las ausencias relevantes se encuentran Francia, que ha rechazado formalmente la invitación, alegando preocupación por el papel de la ONU. También Alemania, que no se sumará en su forma actual; Polonia ha expresado reservas y México ha declinado integrarse como miembro, aunque sí enviará representación. Canadá quedó fuera tras la retirada de su invitación por parte de Donald Trump tras las últimas tensiones con su presidente, Mark Carney y el Vaticano o España han confirmado que no participarán. Tampoco estarán representados Líbano o Siria y otros países árabes como Argelia, Túnez u Omán han preferido permanecer al margen. 13.08 min Cinco continentes - Los miembros de la "Junta de paz" de Donald Trump para Gaza El resultado es una coalición de aliados estratégicos de Washington, economías emergentes y algunos actores regionales clave, acompañados por un círculo limitado de observadores europeos. Estados Unidos es, de momento, el único miembro permanente del Consejo de Seguridad.