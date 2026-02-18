La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 18 de febrero con Juan Dávila y Tony Grox & Lucycalys

Uno de los cómicos más virales en las redes sociales y que más entradas venden por toda España, Juan Dávila, y los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox & LUCYCALYS, son los invitados de David Broncano para hoy miércoles 18 de febrero en La Revuelta. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta bajo demanda y de forma totalmente gratuita.

Juan Dávila se estrena como protagonista Después de dejar su puesto de trabajo como policía local hace ya casi 15 años, Juan Dávila empezó a formarse como actor. Aunque la comedia se interpuso en su camino y ha llegado a convertirse en uno de los cómicos más taquilleros de España, también ha incursionado en el mundo de la interpretación con pequeños papeles como el de “Tito” Lezcano en la serie de RTVE Acacias 38. De la calle a los teatros: la antigua profesión de Juan Dávila que fue "su ruina" durante una década Brenda Ortega, Alberto Rivas Han pasado los años y ahora, por fin, Juan Dávila debuta como protagonista de una película, de la mano de RTVE, con Castigo divino. Una “comedia existencial sobre el drama de la existencia”, según su propio director, Pablo Guerrero, en la que el cómico comparte reparto con figuras como Lolita o Macarena Gómez. 01.32 min Juan Dávila estrena 'Castigo Divino', su primera película como protagonista