La inesperada colaboración de Lolita y J.A. Bayona que casi nadie recuerda: "Nos dimos suerte" | La Revuelta
Lolita Flores está, a sus 67 años, en un gran momento. En lo profesional, en plena gira con la obra Poncia, un “spin-off” de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, centrado en el personaje de la criada. En lo personal, tras haber tenido que abonar dos millones de euros por una inspección de Hacienda que considera “una caza de brujas” orquestada por el entonces ministro Cristóbal Montoro, ahora está disfrutando de su mayor patrimonio: su familia, sus amigos y “la gente que llena a los teatros”. Eso sí, sin sexo, ya que ha reconocido que lleva tres años en el dique seco: “No encuentro a nadie que me suba los calores, me he vuelto muy exigente”.
Su colaboración con Juan Antonio Bayona
Lolita es una artista polifacética y multidisciplinar y acumula ya casi 60 años de trayectoria profesional entre la canción y la actuación. Hija de Lola Flores y Antonio González “El Pescaílla”, hermana de Rosario Flores y el difunto Antonio Flores, a quien ha recordado desde La Revuelta, madre de Elena y Guillermo Furiase y tía de Alba Flores, su obra se cuenta por decenas de películas, series y obras de teatro. Aunque quizá su mayor éxito lo haya alcanzado en su carrera como cantante, en la que ha colaborado con voces de la talla de Rocío Jurado, Joan Manuel Serrat o su hermana Rosario. Pero pocos recuerdan otra de sus colaboraciones, la que realizó con el cineasta Juan Antonio Bayona, cuando este daba sus primeros pasos como director de videoclips: “Estoy muy orgullosa de ese vídeo (Mía), los dos nos dimos suerte”, comentaba la invitada.
El morbo de Jacob Elordi y la gracia de Grison
La visita de Can Yaman a La Revuelta causó sensación a gran parte de la audiencia, entre las que se encuentra Lolita Flores. Sin embargo, aunque le gustó y le pareció “un tío muy noble”, la artista considera que el actor turco “está demasiado mazao” y que su hijo Guillermo, con quien guarda cierto parecido, es más guapo. “A mí ya se me han quitado los calores, mucho tengo que rebuscar para encontrarlos”, reconocía la invitada a David Broncano, al hablar del atractivo de Can Yaman. Quien sí le provoca cierto morbo es el actor australiano de origen vasco Jacob Elordi, con el inconveniente de que “tiene 28 años, le podría llevar al colegio”, bromeaba. “Yo necesitaría a un hombre como Grison, que me hiciera reír”, confesaba Lolita, aunque “él no, porque está casado y tiene una piara de niños”, matizaba. Pero ha subrayado que “es muy importante que te hagan reír, ¿para qué quiero yo una seta a mi lado?”
La masturbación a los 67 años: “Estamos muy vivas”
Pese a llevar tres años sin sexo, Lolita asegura que a su edad está “estupenda de todo, lo que pasa es que no le saco partido”. Exigente con los hombres, tampoco quiere recurrir a las aplicaciones de citas por una cuestión de desconfianza, por lo que su respuesta a Las preguntas clásicas se iba a quedar en un cero absoluto. Hasta que Broncano le ha recordado que también se contabiliza la masturbación en la puntuación, cosa que ha celebrado la artista: “¿Por qué no? Las señoras de mi edad estamos muy vivas y tenemos la experiencia que no tienen las de 30. Además, parece que masturbarse un pecado y no señor, ¡es salud!”.