Directo: Papá Noel comienza su viaje por el mundo para repartir regalos en Nochebuena

Como cada año, Papa Noel ha iniciado a bordo de su trineo tirado por renos su largo viaje por el mundo para repartir regalos esta Nochebuena. Un periplo que ha arrancado en su casa de Laponia, Finlandia, y que le ha llevado a pasar en primer lugar por varios países de las antípodas de España, donde es ya 25 de diciembre.

Los habitantes de islas y archipiélagos del Pacífico como Nueva Zelanda tienen ya regalos debajo del árbol y está previsto que Papá Noel llegue a España dentro de unas horas, una vez que hayan terminado las cenas de Nochebuena y niños y adultos estén ya dormidos.

Un mapa permite seguir en directo este viaje e incluye un contador aproximado de regalos para comprobar cuántos millones de paquetes ha repartido Papá Noel y amenizar la espera antes del ilusionante despertar de la mañana de Navidad.

La llegada de Papá Noel, conocido también como Santa Claus en algunas zonas, marca para muchos hogares el inicio de unas fiestas navideñas que cerrarán el 6 de enero los Reyes Magos, previsiblemente también con regalos sobre sus camellos.