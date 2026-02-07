Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy sábado en directo

Este sábado, después de la ceremonia inaugural de la víspera, empiezan de verdad los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 y se proclamarán a los primeros campeones olímpicos de esta gran cita.

Habrá ya medallas en juego en esquí alpino, esquí de fondo, saltos de esquí, snowboard y patinaje de velocidad. Además, empezará la competición de esquí acrobático y seguirán los partidos de hockey sobre hielo y curling y las pruebas de luge y patinaje artístico.