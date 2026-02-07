Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy sábado en directo
- Primera jornada llena de competiciones después de la ceremonia de inauguración
Este sábado, después de la ceremonia inaugural de la víspera, empiezan de verdad los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 y se proclamarán a los primeros campeones olímpicos de esta gran cita.
Habrá ya medallas en juego en esquí alpino, esquí de fondo, saltos de esquí, snowboard y patinaje de velocidad. Además, empezará la competición de esquí acrobático y seguirán los partidos de hockey sobre hielo y curling y las pruebas de luge y patinaje artístico.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del sábado 7 de febrero, en directo
Minuto Descripción
-
09:00
¡Buenos días! Bienvenidos a la narración de la jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. La primera jornada oficial, después de la ceremonia de apertura celebrada este viernes entre Milán y Cortina d'Ampezzo.