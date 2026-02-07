Descenso en trineo, máxima velocidad sobre el hielo

El descenso en trineo es uno de los deportes de nieve más antiguos que existen, con orígenes que se remontan al siglo XVI, si bien su adaptación al deporte moderno se sitúa en el siglo XIX. Los suizos fueron los pioneros de una disciplina que, en Milano Cortina 2026, mantiene en el programa oficial tres modalidades: bobsleigh, luge y skeleton.

Las tres tienen en común que consisten en deslizar un trineo por una pista aprovechando la gravedad y los movimientos del cuerpo, ganando los más rápidos en completar el descenso.

La prueba más conocida y la más veterana en el programa olímpico es el bobsleigh, presente ya en los Juegos Olímpicos de Chamonix 1924, aunque en categoría femenina solo desde Salt Lake City 2002. Se compite por equipos de dos o cuatro atletas, que van dentro de un trineo con chasis, más protegido.

Por su forma de competir, el luge es el más cercano al descenso en trineo tradicional, cuando era concebido de forma recreativa. Sin embargo, no se incluyó en el programa olímpico hasta los Juegos de Innsbruck 1964.

Los riesgos inherentes al trineo Los accidentes en trineo, incluso mortales, son relativamente frecuentes. El luge es una de las modalidades más peligrosas, puesto que los deportistas solo tienen la protección de sus cascos en la cabeza. La bajada la realiza un solo deportista o bien una pareja sobre el aparato, tumbados sobre la espalda, con los pies por delante y a velocidades que alcanzan hasta 140 kilómetros por hora. Algo parecido en cuanto a peligrosidad ocurre con el skeleton, que a diferencia del luge es un descenso únicamente individual, en el que el deportista va tumbado sobre el pecho y con la cabeza hacia delante. El skeleton es más reciente en el programa olímpico, puesto que fue incluido en Salt Lake City 2002, aunque ya había sido deporte de exhibición en 1928 y 1948. El español Ander Mirambell, que se retiró en Pekín 2022 tras sus cuartos Juegos Olímpicos de Invierno, fue nuestro primer y único representante hasta la fecha.

Calendario de descenso en trineo en Milano Cortina 2026