Hockey sobre hielo, acción y dinamismo en el principal deporte invernal por equipos

El hockey sobre hielo es, sin duda, el principal deporte de equipo de los juegos Olímpicos de Invierno, una batalla a toda pastilla que ofrece acción, dinamismo y una buena dosis de precisión por parte de los jugadores. En Milano Cortina 2026 ya no habrá ausencia de las estrellas de la NHL, la liga de Estados Unidos y Canadá, que cuatro años atrás en Pekín se ausentaron por el coronavirus. Ahora vuelven con ganas de regresar a lo más alto del podio y recuperar su vieja rivalidad.

El hockey hielo está considerado el deporte nacional en Canadá, donde nació en el siglo XIX: dos estudiantes de la Universidad McGill, llamados Robertson y Smith, establecieron sus reglas en 1879 y un año más tarde se formó allí el primer club. También se puede considerar parte de su origen el hockey sobre hierba, puesto que comparten muchos elementos, especialmente el desplazamiento de un un objeto con sticks.

Las esquinas del campo de hockey sobre hielo son redondeadas para que el puck no se quede estancado. Los jugadores pueden usar las paredes de toda la pista como un elemento más del juego y se permite jugar tras la portería. Si un atacante entra en esta zona antes de que lo haga el puck, se considera fuera de juego. También si el atacante se lleva el puck a la zona neutral y vuelve con él al área de ataque. El icing es un despeje ilegal para perder tiempo: si un jugador lanza el puck desde antes de la línea de centro y más allá de la línea de gol, es una infracción. Hay varias excepciones, como que el equipo esté en inferioridad, pero sobre todo una: si marca gol con ese disparo, se considera válido. Estas infracciones se resuelven con un face off, un duelo entre dos jugadores rivales por la posesión del puck. En función de la proximidad de la infracción, se decide en cuál de ellos se disputa.

El hockey hielo se juega sobre una pista helada en campo cubierto, el rink, y lo que se desplaza es un pequeño disco de caucho, llamado puck. Los equipos están formados por cinco patinadores y un portero. Los partidos se juegan a tres periodos de 20 minutos cada uno.

El campo es rectangular, aunque tiene las esquinas redondeadas para permitir que el puck no se quede retenido. Las porterías miden apenas 1,2 metros de alto por 1,8 metros de alto. En el hielo hay dibujadas varias líneas, además de la central, para delimitar las zonas de ataque, defensa y neutral, que sirven para determinar las infracciones en el juego.

Penalty shots, el duelo definitivo entre atacante y portero Uno de los momentos más espectaculares son los penalty shots, que sirven para castigar una infracción grave -una falta por detrás a un jugador que encara la portería, un defensor que intercepta el puck en el área del portero o que mueve la portería- y para resolver los empates tras la prórroga. Se trata de un duelo entre el atacante y el portero, sin más jugadores sobre la pista: el atacante avanza desde el centro del campo y puede realizar todas las fintas o amagos que quiera, incluso recoger un rechace si tira, pero no puede retroceder. El hockey hielo es olímpico desde los Juegos de Verano de Amberes 1920 y se incluyó en el programa oficial desde los primeros de Invierno, en Chamonix 1924. Canadá domina el medallero y mantiene una rivalidad histórica con Estados Unidos, siendo muy recordada la final de Vancouver 2010, cuando los canadienses vencieron en la prórroga de la final a los estadounidenses, que les habían vencido en la fase de grupos. Las 22 medallas obtenidas (13 oros, seis platas y tres bronces) sumando los torneos masculino y femenino -este se juega desde Nagano 1998- dan fe del dominio canadiense. La antigua Unión Soviética le sigue con 18 y Estados Unidos es tercero, con 18.

Calendario del hockey en Milano Cortina 2026