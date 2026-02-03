Curling, 'petanca' de precisión sobre hielo

El curling es una disciplina de origen medieval que tiene similitudes con la petanca y que combina precisión y estrategia sobre la pista de hielo. Aunque tuvo un efímero estreno en Chamonix 1924, la primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, se ha consolidado desde su reparición en Nagano 1998 y en Milano Cortina 2026 será uno de los principales deportes por equipos.

Si bien no tiene un origen datado con exactitud, las pruebas más aceptadas sitúan sus inicios en torno al siglo XVI en Escocia, por una piedra fechada en 1511, aunque también hay documentos de Países Bajos, caso de dos pinturas de Pieter Brueghel el Viejo, de 1545. No obstante, la variante escocesa es la que se acepta como estándar y la sede de la Federación Mundial de Curling está en Perth, en el centro de Escocia.

A pesar de su origen, Escocia no aparece en el medallero histórico como tal, sino como integrante del Reino Unido. Canadá domina la disciplina con doce medallas, entre ellas seis oros, seguido de Suecia, con once preseas, y de los británicos, que tienen seis.

La mecánica del curling El juego consiste en lanzar ocho piedras de alrededor de 20 kilos por una superficie de hielo, un pasillo de 4,75 metros de ancho, hacia unos círculos concéntricos situados a 45,5 metros, a modo de diana, que se denomina casa o tee. Cada equipo lanza ocho piedras por ronda, dos por componente. Por orden, se denominan lead (principal), second (segundo), third o viceskip (tercero o subcapitán) y skip o capitán, quien se encarga del lanzamiento más difícil. Los componentes que no lanzan piedra barren la pista con los cepillos o brooms para controlar su velocidad y trayectoria, dirigidos por el lanzador y siempre sin tocarla. Las piedras situadas en esta zona no pueden ser eliminadas, aunque sí pueden ser movidas. Se usa para colocar piedras que protejan a las que puntúan. El objetivo del juego es colocar las piedras propias lo más cerca del centro, ya sea con un lanzamiento, acercando una anterior o desplazando las del rival. Solo puntúan las piedras situadas en esta zona. La piedra la hace deslizar con la mano un componente, pero sus compañeros pueden usar cepillos para dirigirla y controlar su velocidad por el hielo, aunque siempre sin tocarla. Se puede desplazar las piedras del rival y eliminarlas sacándolas de la pista, así como desplazar las piedras propias lanzadas previamente. Para puntuar, al final de cada ronda o entrada se observa qué equipo ha situado una piedra más cerca del centro de la casa. Esa piedra obtiene un punto y la siguiente, siempre que sea del mismo equipo, dos. Y así sucesivamente, hasta que aparezca la primera piedra del equipo contrario, que no puntúa, de forma que siempre tiene que haber un cero en cada ronda. En cada duelo -se disputa en las modalidades masculina, femenina y dobles mixtos- compiten dos equipos de cuatro componentes. Hay diez entradas por partido, en las que cada equipo lanza ocho piedras, aunque en el dobles mixtos son ocho entradas con seis piedras, de las que lanzan cinco. Gana el equipo que mejor puntúe una vez completadas todas las rondas.

Calendario de curling en Milano Cortina 2026