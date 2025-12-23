Bruce Mouat, el curler que no solo juega para ganar
- El británico Mouat, primer jugador de curling abiertamente gay, se ha convertido en un icono de la visibilidad LGTBIQ+ en el deporte
Abril de 2023. Ottawa (Canadá). Bruce Mouat se proclama campeón del mundo de curling por equipos. Su primer oro en una memorable final contra la anfitriona, y favorita, Canadá. Es el mayor éxito de su carrera, pero también un momento vital muy importante. El abrazo sobre el hielo con su pareja Craig redondeó un día inolvidable. "Es difícil explicar lo liberador que fue ese momento y creo que no seguiría en este deporte si no lo hubiera vivido".
Mouat, campeón del mundo de dobles mixtos con Jen Doods, doble campeón del mundo por equipos (repetiría oro este 2025) y subcampeón olímpico, es el primer curler abiertamente homosexual. "Es emocionante tener la oportunidad de inspirar a la próxima generación a sentirse cómoda en su propia piel. Si quieren lograr algo en este deporte, hay un lugar para ellos", declaró a los medios del equipo olímpico británico el escocés, que dice sentirse orgulloso por "compartir sus historias", más allá de sus éxitos deportivos.
No fue sencillo llegar a ese mágico momento de 2023. Sus inicios en el deporte fueron duros y su juego se resintió por el miedo a sentirse juzgado por sus compañeros de equipo. Una psicóloga deportiva le ayudó a dar el paso y compartir su condición sexual sin miedo al rechazo. Fue en 2014: "Elegí compartir quién era realmente y eso cambió la trayectoria de mi carrera, porque de repente me sentí lo suficientemente cómodo para ser yo mismo".
El espejo de Tom Daley
Mouat, desde entonces, se convirtió en inspiración para otros deportistas como para él lo fue Tom Daley. Mouat cita habitualmente a Daley, saltador de trampolín británico, como un ejemplo para poder ser un deportista de alto nivel abiertamente gay. "Es muy estimulante aspirar a replicar lo que hizo Tom", dijo en referencia al ganador de cuatro medallas olímpicas.
"Ahora tengo una responsabilidad. Soy uno de los pocos hombres abiertamente homosexuales en este deporte a nivel de élite", confiesa Mouat, que llevó los colores del orgullo por primera vez a una pista olímpica de curling.
Fue en los Juegos de Pekín 2022, donde el equipo británico se quedó a las puertas del oro. Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan y él consiguieron el primer metal para Gran Bretaña en la capital china. Fue de plata, tras una apretada final con Suecia que se decidió en el tiempo extra.
El reto de convertirse en campeón olímpico sigue vigente y Mouat será una de las figuras del equipo británico en Milano-Cortina 2026. "Es una locura ir a otros Juegos Olímpicos y pensar siquiera en convertirme en campeón olímpico, con suerte, por primera vez", aventuró un Bruce Mouat que aspira a seguir abriendo puertas a través del deporte: "No juego solo para ganar, también juego para visibilizar una comunidad".
El curling en Milano-Cortina 2026
El curling pasa por ser uno de los deportes más llamativos de los Juegos Olímpicos de Invierno en aquellos países, como España, donde la tradición es prácticamente nula. Las reglas son sencillas: dos equipos compiten por colocar una o más piedras cerca del centro de una diana (casa) durante diez rondas (ends) en las que cada equipo hace deslizar ocho piedras ayudándose de dos cepillos. Gana el equipo con más puntos al final del último end. En la modalidad de dobles mixtos se celebran ocho ends.
En los JJOO de 2026 el rival a batir en la categoría masculina volverá a ser Suecia, campeón en Pekín 2022 y subcampeón en Pyeonchang 2018. Gran Bretaña, con Bruce Mouat, tratará de arrebatarles el oro, junto a otras potencias como Canadá, Noruega o Suiza. Mientras, en el categoría femenina, Gran Bretaña defiende el oro de 2022 y Suecia, de nuevo, aparece como un claro aspirante tras subirse al podio en los dos últimos Juegos (bronce en 2022 y oro en 2018).