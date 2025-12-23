Bruce Mouat, el curler que no solo juega para ganar

Abril de 2023. Ottawa (Canadá). Bruce Mouat se proclama campeón del mundo de curling por equipos. Su primer oro en una memorable final contra la anfitriona, y favorita, Canadá. Es el mayor éxito de su carrera, pero también un momento vital muy importante. El abrazo sobre el hielo con su pareja Craig redondeó un día inolvidable. "Es difícil explicar lo liberador que fue ese momento y creo que no seguiría en este deporte si no lo hubiera vivido".

Mouat, campeón del mundo de dobles mixtos con Jen Doods, doble campeón del mundo por equipos (repetiría oro este 2025) y subcampeón olímpico, es el primer curler abiertamente homosexual. "Es emocionante tener la oportunidad de inspirar a la próxima generación a sentirse cómoda en su propia piel. Si quieren lograr algo en este deporte, hay un lugar para ellos", declaró a los medios del equipo olímpico británico el escocés, que dice sentirse orgulloso por "compartir sus historias", más allá de sus éxitos deportivos.

No fue sencillo llegar a ese mágico momento de 2023. Sus inicios en el deporte fueron duros y su juego se resintió por el miedo a sentirse juzgado por sus compañeros de equipo. Una psicóloga deportiva le ayudó a dar el paso y compartir su condición sexual sin miedo al rechazo. Fue en 2014: "Elegí compartir quién era realmente y eso cambió la trayectoria de mi carrera, porque de repente me sentí lo suficientemente cómodo para ser yo mismo".