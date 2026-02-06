¿Qué son los hidroseísmos que hacen temblar la tierra en Andalucía?

En los últimos días, vecinos de pueblos andaluces, especialmente en el entorno de la Sierra de Grazalema, han notado temblores, ruidos subterráneos o vibraciones que han generado inquietud. Aunque el término “terremoto” aparece rápidamente en las conversaciones, estos episodios pueden explicarse por un fenómeno menos conocido y no tan alarmante: los hidroseísmos o hidrosismos.

La Sierra de Grazalema combina una geología compleja, con terrenos calizos, un relieve abrupto y una intensa dinámica del agua. Esto hace que estos fenómenos puedan manifestarse de forma perceptible para la población, sobre todo tras episodios de lluvias abundantes, como el que está sufriendo.

¿Qué es un hidroseísmo? Un hidroseísmo es un movimiento del terreno provocado no por la actividad directa de las placas tectónicas, sino por el comportamiento del agua en el subsuelo. Se produce cuando grandes volúmenes de agua se infiltran, se desplazan o ejercen presión en cavidades, fracturas o materiales geológicos sensibles. En zonas kársticas, como la Sierra de Grazalema —formada en gran parte por calizas muy fracturadas y con abundantes cuevas y conductos subterráneos— este tipo de fenómenos es más probable, especialmente si se dan condiciones de saturación hídrica, como ha ocurrido tras el paso de la borrasca Leonardo. "El agua que está cayendo allí ha saturado el sistema hidrogeológico. Ya no puede recibir más agua. Pero como sigue entrando agua, presiona, al presionar fractura, y al fracturar se crean microsismos", explica a RTVE Noticias José Mangas, geólogo y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Carretera Grazalema-Zahara, afectada por delizamiento de tierras. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

¿Por qué se producen? Los hidrosismos suelen estar relacionados con varios factores combinados: Lluvias intensas o persistentes, como las registradas en Andalucía.

Infiltración rápida de agua en el subsuelo.

Aumento de la presión en acuíferos, galerías naturales o cavidades.

Reajustes del terreno: pequeños colapsos, deslizamientos internos o liberación de tensiones en materiales saturados de agua. "Son movimientos que se producen dentro de lo que es la dinámica natural, geológica, de cualquier terreno. Muchas veces son imperceptibles, pero otras veces, como en este caso, son más bruscos, más rápidos, y hay movimiento de todo ese material geológico que tenemos dentro del macizo", declara a RTVE Noticias Nieves Sánchez, presidenta del Colegio Oficial de Geólogos. "Estamos hablando de un movimiento interno que no se suele producir más que cuando sucede esto, una situación de auténticas riadas internas dentro del macizo. Los movimientos de agua que se están produciendo en su interior son enormes".

¿Son peligrosos? En la gran mayoría de los casos, los hidrosismos no son peligrosos, ya que suelen ser de baja magnitud, tener una duración muy corta y apenas provocar daños estructurales en la superficie. Sin embargo, sí que pueden entrañar riesgos indirectos en determinadas circunstancias, como desprendimientos en cuevas, laderas o taludes; y también pueden afectar a edificaciones antiguas o ya debilitadas. Además, siempre incrementa el riesgo de hundimientos localizados del terreno. Por ello, aunque no son comparables a un terremoto de origen tectónico, cuyo poder destructivo es abismalmente mayor, sí justifican un seguimiento técnico. "Desde el punto de vista sísmico no son peligrosos, porque son terremotos de baja magnitud. Sin embargo, cuando se vacíe el agua de esas galerías, de esas cuevas, pueden producirse ciertos hundimientos. Si las fisuras o hundimientos que se generan están cerca de la superficie, podrían producirse deslizamientos del terreno", comenta José Mangas. La geóloga Nieves Sánchez, quien durante cinco años ejerció como directora de la Escuela Nacional de Protección Civil, indica que "la gente tiene que estar tranquila. Se ha evacuado y ahora hay que tener paciencia y esperar a que deje de llover. Después, el macizo tiene que evacuar toda esa agua que se ha metido de más, y habrá que esperar unos días más". El último paso, como adelanta, se producirá cuando vayan los expertos a revisar los edificios, "para comprobar que ninguno haya quedado dañado antes de volver a vivir en ellos". 09.05 min Manuel Regueiro, sobre Grazalema: "En principio no hay ninguna razón por la que se vaya a derrumbar alguna casa"

¿Se puede producir un colapso del pueblo entero? La aparición de grietas y movimientos del terreno ha generado inquietud entre los vecinos de Grazalema y ha dado pie a interpretaciones y opiniones catastrofistas sobre el futuro del municipio. Sin embargo, los expertos llaman a la calma y descartan un colapso general, explicando que los riesgos existentes son localizados y dependen de factores muy concretos. En este sentido, Nieves Sánchez señala que “Grazalema lleva ya unos cuantos siglos en el mismo lugar, y no tiene sentido pensar que va a colapsar todo. Lo que puede pasar es que este arrastre de materiales interno, dentro del macizo, esta situación brusca de erosión y entrada de agua pueda generar que unas fisuras de una casa se agranden, o que alguna casa pueda tener problemas dependiendo de cómo esté cimentada; además de deslizamientos o desprendimientos de rocas hacia las laderas". "Por eso está muy bien que se haya desalojado el pueblo como medida preventiva, pero de ahí a decir que se van a quedar sin pueblo…”, agrega.

¿Los hidrosismos se pueden dar en todo tipo de terrenos? Tal y como aclara José Mangas, de la Universidad de Las Palmas, los hidroterremotos se pueden dar en cualquier tipo de terreno, no solamente calizo. "Si tienes precipitaciones monstruosas, como es el caso de Grazalema, puede suceder en cualquier terreno, siempre que tengamos rocas muy duras y rígidas, que no acepten la deformación, para que se produzcan roturas debido a la presión del agua", manifiesta.

¿En qué se diferencian de otros fenómenos sísmicos? No todos los temblores tienen el mismo origen. Conviene distinguirlos: Terremotos tectónicos: causados por el movimiento de placas tectónicas y fallas activas. Son los más conocidos y potencialmente los más peligrosos. Sismos volcánicos: Asociados al ascenso de magma y gases, como en las fases previas a una erupción. Sismos inducidos por actividad humana: Relacionados con embalses, minería, inyección o extracción de fluidos (como gas o agua). Hidrosismos: Vinculados al movimiento y presión del agua subterránea, sin desplazamiento significativo de placas.