Sevilla cierra su muro de defensa ante la crecida del Guadalquivir: ¿cómo funciona esta obra de ingeniería?

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado por segunda vez en su historia las compuertas del muro de defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del río Guadalquivir, una infraestructura inaugurada en 2011 que actúa como cierre hermético para retener el agua en caso de que se produzca una crecida peligrosa. El nuevo cierre está directamente vinculado a la borrasca Leonardo, que ha provocado lluvias extraordinariamente intensas en gran parte de Andalucía y desbordamientos de cauces fluviales.

Según fuentes municipales, el miércoles el caudal del río Guadalquivir a su paso por la ciudad era de 1.000 metros cúbicos por segundo, mientras que este jueves ya es de 1.600 metros cúbicos por segundo, y se espera que aún crezca más. En todo caso, "hasta 3.000 metros cúbicos no habría que preocuparse", tranquilizan desde el Ayuntamiento sevillano.

Por este motivo, para garantizar la seguridad, a primera hora de la mañana de este jueves se ha procedido al cierre del paso inferior, que conecta el barrio de Triana con el río Guadalquivir, y cuenta con compuertas metálicas abatibles.

Imagen de Sevilla, con el Puente de Triana en primer plano, azotada por una potente borrasca. RAÚL CARO / EFE

¿Qué es y cómo funciona el muro de defensa? El llamado muro de defensa de Triana es una obra de ingeniería hidráulica diseñada para contener el avance del agua cuando el Guadalquivir alcanza niveles peligrosos. Se inauguró en 2011, como respuesta al problema recurrente de inundaciones que sufre la ciudad de Sevilla, especialmente en el siglo XX, con calles anegadas y desalojos en la margen izquierda del río. El sistema no es un muro continuo, sino que incorpora compuertas metálicas abatibles, de unos 12 metros de anchura y cerca de 4 metros de altura, situadas en el llamado paso inferior del Parque de la Vega de Triana, que conecta directamente este barrio con la ribera del Guadalquivir. En condiciones normales, estas compuertas permanecen abiertas y permiten el paso de peatones. Pero cuando las previsiones hidrológicas alertan de un aumento significativo del caudal, las compuertas crean un cierre hermético que bloquea el paso del agua. "Esta construcción está diseñada para crecidas muy grandes, y se basa en compuertas anti inundaciones, en barreras metálicas, de acero, que pueden aguantar la crecida del río", explica a RTVE Noticias el ingeniero civil Fernando Minaya. "Aunque es importante hacer notar que se trata de un sistema complementario, ya que tiene que venir acompañado de presas, represas y ataguías", agrega, indicando que estas intervenciones se realizan aguas arriba. En este sentido, Minaya subraya que "el propio cauce del río es el primer sistema de contención, algo que hace de forma natural, aunque también en algunos casos mediante intervención humana, con taludes, drenajes, muros de contención… Que evitan que el agua pueda ir por donde quiera". A este conjunto de medidas se suman las compuertas, que, como él mismo señala, tienen como misión "darle al cauce una altura mayor para que no se desborde".

¿Se trata de un concepto novedoso? En realidad, se trata de una solución con una larguísima tradición histórica, que se remonta a miles de años. "Los propios romanos ya lo utilizaban para evitar las crecidas de los ríos. Es un sistema que se inspira en la ingeniería romana, e incluso se puede ir aún más atrás, ya que en Egipto, ante las crecidas del Nilo, también utilizaban este tipo de elementos, obviamente no tan sofisticados", puntualiza Fernando Minaya.

¿Son habituales las crecidas del Guadalquivir? El río Guadalquivir es la arteria fluvial que atraviesa Sevilla, y su cauce ha sido, durante siglos, tanto motor económico como amenaza constante para la ciudad. Grandes episodios de precipitaciones pueden conducir a crecidas significativas que ponen en peligro a infraestructuras y barrios de la ciudad. Triana, situado al oeste del casco histórico, se encuentra en una de las zonas más vulnerables ante las crecidas del río. La Vega de Triana, antigua llanura natural junto al cauce, es un terreno proclive a inundarse cuando este supera sus márgenes.