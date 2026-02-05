Andalucía retoma clases presenciales salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y las comarcas más afectadas por la borrasca
- Juanma Moreno anima a la población a seguir "dando ejemplo de prudencia y cautela ante cualquier adversidad"
- Sigue en directo la información, minuto a minuto, del impacto de la borrasca
La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería, en las ciudades de Jaén y Granada y en las comarcas más afectadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, mientras que irán retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas.
Sin embargo, habrá excepciones en el resto de las siete provincias, de modo que no en todas las comarcas se podrá volver a la normalidad por la situación que atraviesan como consecuencia de este temporal. No habrá vuelta a la actividad presencial lectiva en en las comarcas meteorológicas de Grazalema y Estrecho (Cádiz); Subbética cordobesa; Cazorla y Segura, Jaén, Capital y Montes (Jaén); Ronda, Sol y Guadalhorce (Málaga, excepto en la capital malagueña); y las comarcas granadinas de Guadix y Baza, Cuenca del Genil y Costa granadina.
Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia en rueda de prensa tras participar en Sevilla en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien, desde su cuenta en la red social X, ha animado a la población andaluza a seguir "dando ejemplo de prudencia y cautela ante cualquier adversidad".
Sanz ha explicado que estas decisiones se basan en "criterios absolutamente técnicos", en "evaluación de riesgos", y tras informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una mejora de la situación en la zona de Andalucía occidental este jueves, y, en cambio, un empeoramiento en la zona oriental, especialmente en la provincia de Almería, donde se esperan rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.
La situación meteorológica se estabilizará
Ha indicado que las previsiones de la Aemet apuntan a que "la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de muchísima menor incidencia" de la borrasca, salvo excepciones "muy concretas", de forma que el mapa de avisos en esa parte de la comunidad se reducirá a nivel amarillo mayoritariamente, y fundamentalmente por fuertes rachas de viento.
Sin embargo, "cambian las tornas", y en la provincia de Almería, donde este miércoles sí ha podido haber clases presenciales, se esperan rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora, lo que motivará la suspensión de la actividad lectiva presencial en ese territorio.
El consejero también ha explicado que, en aquellos sitios donde se recupera la actividad docente presencial, también se retomará la actividad en centros de día para personas mayores y con discapacidad, si bien ante las previsiones de fuertes rachas de viento se aconseja a los ayuntamientos que "no se recuperen las actividades al aire libre", ha puntualizado Antonio Sanz.
Desaparecida en Málaga
Un amplio dispositivo de emergencia busca a estas horas a una mujer de unos 30 años desaparecida en la localidad malagueña de Sayalonga. Según han confirmado fuentes locales, la joven habría sido arrastrada por el fuerte caudal del río Turvilla mientras intentaba rescatar a uno de sus perros. Los equipos de rescate ya han logrado localizar a uno de los canes, pero por el momento no hay rastro de la mujer, natural de Torrox y residente en la zona.
A pesar de las restricciones y el peligro por el estado del río, la joven se encontraba junto a otra mujer en las inmediaciones del cauce con sus mascotas cuando uno de los perros cayó al agua. Según los testimonios recabados, la propietaria se introdujo en el río para salvar al animal y, aunque logró rescatarlo, la fuerza de la corriente impidió que pudiera salir, perdiéndose su paradero desde ese instante.
Miles de evacuados y carreteras cortadas
El paso de la borrasca Leonardo por España ha ocasionado este miércoles en Andalucía el desalojo de más de 3.500 personas, el corte de 52 carreteras y un herido por el derrumbe de una vivienda en Ubrique (Cádiz).
Además, casi 3.800 andaluces se han quedado sin luz y, entre algunos incidentes registrados, la Guardia Civil ha tenido que auxiliar a setenta personas, incluida una enfermera que quedó atrapada en un vadeo del río Cubillas, en Granada.
En Grazalema, Cádiz, con más de 400 desalojados, se han recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16.30 horas, equivalente a lo que llueve en Madrid en todo un año, según la Aemet. Asimismo, en Ronda (Málaga) podrán superarse 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.
El desprendimiento de una gran roca desde una ladera ha provocado el colapso completo de una vivienda en Ubrique (Cádiz), donde los bomberos tuvieron que rescatar a una persona que quedó atrapada y que presentaba politraumatismos. La persona herida fue evacuada en ambulancia al hospital.
La ciudad autónoma de Ceuta se ha visto aislada por mar y aire debido a rachas de más de 90 kilómetros por hora, que han provocado la cancelación de servicios de transporte. Se mantiene el aviso naranja por el temporal, que ha provocado más de 60 atenciones de emergencia.
El temporal ha obligado también a cortar por inundaciones y desprendimientos 84 carreteras secundarias, la mayoría en Andalucía, y otras 71 vías se han visto afectadas por la nieve, 5 de ellas de la red principal.
La provincia de Cádiz ha sido la más perjudicada por las lluvias con hasta 33 vías intransitables, seguida de Sevilla y Córdoba, con 9 cerradas en cada caso. Otras vías han sido cortadas por inundaciones en Granada, Málaga, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria, según la Dirección General de Tráfico (DGT).