Andalucía retoma clases presenciales salvo en Almería, Jaén y Granada capitales y las comarcas más afectadas por la borrasca

La Junta de Andalucía va a suspender este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos de la provincia de Almería, en las ciudades de Jaén y Granada y en las comarcas más afectadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, mientras que irán retomando las clases en el resto de las provincias de la comunidad, donde este miércoles han estado suspendidas.

Sin embargo, habrá excepciones en el resto de las siete provincias, de modo que no en todas las comarcas se podrá volver a la normalidad por la situación que atraviesan como consecuencia de este temporal. No habrá vuelta a la actividad presencial lectiva en en las comarcas meteorológicas de Grazalema y Estrecho (Cádiz); Subbética cordobesa; Cazorla y Segura, Jaén, Capital y Montes (Jaén); Ronda, Sol y Guadalhorce (Málaga, excepto en la capital malagueña); y las comarcas granadinas de Guadix y Baza, Cuenca del Genil y Costa granadina.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una comparecencia en rueda de prensa tras participar en Sevilla en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien, desde su cuenta en la red social X, ha animado a la población andaluza a seguir "dando ejemplo de prudencia y cautela ante cualquier adversidad".

Sanz ha explicado que estas decisiones se basan en "criterios absolutamente técnicos", en "evaluación de riesgos", y tras informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una mejora de la situación en la zona de Andalucía occidental este jueves, y, en cambio, un empeoramiento en la zona oriental, especialmente en la provincia de Almería, donde se esperan rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.

La situación meteorológica se estabilizará Ha indicado que las previsiones de la Aemet apuntan a que "la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de muchísima menor incidencia" de la borrasca, salvo excepciones "muy concretas", de forma que el mapa de avisos en esa parte de la comunidad se reducirá a nivel amarillo mayoritariamente, y fundamentalmente por fuertes rachas de viento. Sin embargo, "cambian las tornas", y en la provincia de Almería, donde este miércoles sí ha podido haber clases presenciales, se esperan rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora, lo que motivará la suspensión de la actividad lectiva presencial en ese territorio. El consejero también ha explicado que, en aquellos sitios donde se recupera la actividad docente presencial, también se retomará la actividad en centros de día para personas mayores y con discapacidad, si bien ante las previsiones de fuertes rachas de viento se aconseja a los ayuntamientos que "no se recuperen las actividades al aire libre", ha puntualizado Antonio Sanz.

Desaparecida en Málaga Un amplio dispositivo de emergencia busca a estas horas a una mujer de unos 30 años desaparecida en la localidad malagueña de Sayalonga. Según han confirmado fuentes locales, la joven habría sido arrastrada por el fuerte caudal del río Turvilla mientras intentaba rescatar a uno de sus perros. Los equipos de rescate ya han logrado localizar a uno de los canes, pero por el momento no hay rastro de la mujer, natural de Torrox y residente en la zona. ““ A pesar de las restricciones y el peligro por el estado del río, la joven se encontraba junto a otra mujer en las inmediaciones del cauce con sus mascotas cuando uno de los perros cayó al agua. Según los testimonios recabados, la propietaria se introdujo en el río para salvar al animal y, aunque logró rescatarlo, la fuerza de la corriente impidió que pudiera salir, perdiéndose su paradero desde ese instante.