Mouliaá retira su denuncia contra Errejón por razones de "salud", pero no se retracta de sus acusaciones

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado que retira por "razones estrictamente personales y de salud" su acusación particular contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual, pero ha aclarado que no se retracta. "No es una retractación, es un límite", ha escrito en la red social X, en una publicación en la que adjunta el escrito al juzgado de instrucción.

En su comunicado, Mouliáa ha afirmado que con el procedimiento judicial no quería "dinero ni protagonismo" y ha recalcado que la Fiscalía "determinó la veracidad de los hechos". No obstante, también ha lamentado que "ninguna otra víctima ha dado el paso", por lo que ha "permanecido sola".

"No puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", ha defendido, y ha aclarado que no participará tampoco si la causa continúa "por tratarse de un proceso de naturaleza pública".

"Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: LA VERDAD YA CAMINA SOLA", ha zanjado en la publicación.

Noticia pendiente de ampliación