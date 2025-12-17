La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliaá y pide archivar la causa

La Fiscalía no acusará al exdiputado Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá y pedirá el archivo provisional de la causa, según ha informado la Fiscalía Provincial de Madrid, al considerar que no hay pruebas suficientes.

El pasado noviembre, el juez de Madrid Adolfo Carretero propuso sentar en el banquillo al ex portavoz de Sumar al considerar que existían “indicios” de que agredió sexualmente a Mouliaá.

La Fiscalía, sin embargo, entiende que no hay pruebas suficientes como para sentar en el banquillo a Errejón, que abandonó la política en octubre de 2024 tras recibir acusaciones de acoso machista.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)