Estados Unidos ordena el bloqueo "completo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Trump continúa con las sanciones sobre Venezuela en su lucha, por el momento naval, contra el narcotráfico. Este martes, el presidente de los Estados Unidos ha ordenado "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país latinoamericano, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", ha escrito el inquilino de la Casa Blanca en su red social Truth Social.

El petróleo es la principal fuente de ingresos de Caracas. Sujeto a un embargo desde 2019, el país vende su producción petrolera en el mercado negro a precios significativamente más bajos, principalmente a China. "El régimen del presidente Maduro utiliza el petróleo para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", ha dicho Trump para justificar la decisión.

"El impacto que sufrirán no tendrá precedentes" El gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar una vasta red de narcotráfico, lo cual él niega categóricamente, afirmando que Washington busca derrocarlo para tomar el control del petróleo de su país. Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza militar en el Caribe y ha bombardeado buques sospechosos de traficar drogas desde Venezuela. "Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", ha declarado el multimillonario republicano, quien ha afirmado que el despliegue estadounidense "seguiría creciendo". "El impacto que sufrirán no tendrá precedentes", ha añadido. Trump también ha declarado este martes a el Clan del Golfo, la mayor banda colombiana, como "terrorista". En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado al grupo como una "organización criminal violenta y poderosa", y le acusa de que su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína y ser responsable de atentados terroristas en Colombia. Se trata de uno de los grupos armados más poderosos en Colombia y cuenta con cerca de 9.000 integrantes. Ya la Administración Biden había sancionado a sus principales líderes. EE.UU. designa a la banda colombiana Clan del Golfo como grupo terrorista

Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, según su jefa de gabinete Este lunes, el Ejército de EE.UU. anunció nuevos ataques contra tres presuntas narcolanchas, dejando ocho muertos. La justificación fue la misma que en el resto. "Información de inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico", declaró el Comando del Sur en una publicación en X. Sobre esta situación, en una entrevista publicada este martes, su jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha asegurado que el magnate quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que su homólogo venezolano "se rinda". EE.UU. anuncia nuevos ataques contra tres presuntas narcolanchas en el Pacífico y deja ocho muertos Desde septiembre un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 personas a quienes Washington describe como "narcoterroristas". "(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará", ha dicho Wiles a Vanity Fair. Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen "contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de prohibición de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen" en Venezuela. Mientras, Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas. A pesar de la tensión Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido detalles.