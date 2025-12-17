Estados Unidos ordena el bloqueo "completo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
- El republicano asegura que el despliegue militar "seguirá creciendo" y advierte de un impacto que "no tendrá precedentes"
- Maduro llama a trabajadores petroleros a organizar "una gran protesta mundial" contra el país norteamericano
Trump continúa con las sanciones sobre Venezuela en su lucha, por el momento naval, contra el narcotráfico. Este martes, el presidente de los Estados Unidos ha ordenado "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país latinoamericano, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", ha escrito el inquilino de la Casa Blanca en su red social Truth Social.
El petróleo es la principal fuente de ingresos de Caracas. Sujeto a un embargo desde 2019, el país vende su producción petrolera en el mercado negro a precios significativamente más bajos, principalmente a China. "El régimen del presidente Maduro utiliza el petróleo para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", ha dicho Trump para justificar la decisión.
"El impacto que sufrirán no tendrá precedentes"
El gobierno estadounidense acusa a Maduro de liderar una vasta red de narcotráfico, lo cual él niega categóricamente, afirmando que Washington busca derrocarlo para tomar el control del petróleo de su país. Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza militar en el Caribe y ha bombardeado buques sospechosos de traficar drogas desde Venezuela.
"Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", ha declarado el multimillonario republicano, quien ha afirmado que el despliegue estadounidense "seguiría creciendo". "El impacto que sufrirán no tendrá precedentes", ha añadido.
Trump también ha declarado este martes a el Clan del Golfo, la mayor banda colombiana, como "terrorista". En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado al grupo como una "organización criminal violenta y poderosa", y le acusa de que su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína y ser responsable de atentados terroristas en Colombia. Se trata de uno de los grupos armados más poderosos en Colombia y cuenta con cerca de 9.000 integrantes. Ya la Administración Biden había sancionado a sus principales líderes.
Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, según su jefa de gabinete
Este lunes, el Ejército de EE.UU. anunció nuevos ataques contra tres presuntas narcolanchas, dejando ocho muertos. La justificación fue la misma que en el resto. "Información de inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico", declaró el Comando del Sur en una publicación en X.
Sobre esta situación, en una entrevista publicada este martes, su jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha asegurado que el magnate quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que su homólogo venezolano "se rinda".
Desde septiembre un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 personas a quienes Washington describe como "narcoterroristas".
"(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará", ha dicho Wiles a Vanity Fair. Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen "contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de prohibición de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen" en Venezuela.
Mientras, Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas. A pesar de la tensión Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido detalles.
Maduro llama a trabajadores petroleros a organizar "una gran protesta mundial" contra EE.UU.
En su discurso anti-Trump, Maduro ha llamado este martes a trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar "una gran protesta mundial" contra el gobierno estadounidense y por la defensa de la "libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero".
En un congreso constituyente con trabajadores, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro ha asegurado que su país ha enfrentado y está "derrotando" lo que llamó "agresión multidimensional" de Estados Unidos desde hace 25 semanas, en referencia al inicio del despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas.
El mandatario venezolano ha afirmado que dicha agresión va desde el "terrorismo psicológico" hasta la "piratería" de los "corsarios que asaltaron" el buque petrolero Skipper, el pasado 10 de diciembre, que trasladaba crudo venezolano.
En este contexto, el mandatario —a quien Estados Unidos y otros países consideran ilegítimo— ha asegurado que Venezuela está preparada y derrotará la "oligarquía" y el imperialismo" en "cualquier circunstancia".
Maduro también ha anunciado que convocará para el 9 y el 10 de enero un "poderoso congreso" denominado Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario, con el objetivo de abordar la defensa y el desarrollo del país. En este sentido, el chavista espera que participen todos los poderes del Estado, incluida la Fuerza Armada, afirmando que se avanzará de manera "absoluta y total" en la revolución bolivariana, además de impulsar acciones económicas, un nuevo sistema electoral y una futura reforma constitucional para "fortalecer el Estado".
El buque fue incautado la semana pasada por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino. La Casa Blanca indicó al día siguiente que el Skipper está sometido a "un proceso de decomiso" y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha reiterado este martes su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad" al volar sobre Venezuela y ha exhortado a extremar las precauciones en la región con información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo controlado por el país suramericano y zonas del Caribe sur y oriental.