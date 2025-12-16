EE. UU. designa a la banda colombiana Clan del Golfo como grupo terrorista
- El gobierno estadounidense responsabiliza al grupo de tráfico de cocaína y autor de atentados terroristas en Colombia
- Gustavo Petro y la banda mantienen conversaciones de paz en Qatar después de seis décadas de conflicto armado
El Gobierno de Estados Unidos ha designado este martes al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal colombiana, como una organización terrorista extranjera.
En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado al grupo como una "organización criminal violenta y poderosa", cuya principal fue de ingresos era el tráfico de cocaína y responsable de atentados terroristas en Colombia. "Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales", ha declarado Rubio.
El Clan del Golfo es una de los grupos más poderosos y especializados en el continente que surgió en 2006 tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Administración Biden ya había sancionado a los principales líderes del Clan del Golfo, que en los últimos años ha comenzado a autodenominarse 'Ejército Gaitanista de Colombia'.
Petro quiere solucionar el conflicto antes de las elecciones
El Clan del Golfo y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantienen conversaciones en Qatar como parte de un plan para pacificar el país tras seis décadas de conflicto armado.
En estas negociaciones, el Ejecutivo colombiano ha presionado para que los principales líderes de la organización cumplan penas de prisión bajo un posible acuerdo, ha declarado a Reuters el jefe negociador del gobierno. Además, el gobierno se ha mostrado partidario que las conversaciones avancen de forma irreversible antes de que se celebren las próximas elecciones presidenciales en 2026.
En los últimos años, el Clan del Golfo ha buscado posicionarse como una entidad política similar a otros grupos armados colombianos, pero sin objetivos políticos concretos.
(Noticia en ampliación)