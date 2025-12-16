EE. UU. designa a la banda colombiana Clan del Golfo como grupo terrorista

El Gobierno de Estados Unidos ha designado este martes al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal colombiana, como una organización terrorista extranjera.

En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado al grupo como una "organización criminal violenta y poderosa", cuya principal fue de ingresos era el tráfico de cocaína y responsable de atentados terroristas en Colombia. "Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales", ha declarado Rubio.

El Clan del Golfo es una de los grupos más poderosos y especializados en el continente que surgió en 2006 tras la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Administración Biden ya había sancionado a los principales líderes del Clan del Golfo, que en los últimos años ha comenzado a autodenominarse 'Ejército Gaitanista de Colombia'.