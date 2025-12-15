La petrolera estatal venezolana denuncia un ciberataque de Estados Unidos

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha denunciado este lunes un "ataque cibernético dirigido a detener su operatividad" y ha señalado a Estados Unidos. "No es la primera vez que ese Gobierno, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano", ha defendido el comunicado.

Este ha calificado este incidente como una "acción deleznable" y ha apuntado a que EE.UU. busca conseguir el crudo venezolano "por la vía de la fuerza y la piratería". Además, el país caribeño ha indicado que esta operación ha sido "orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano".

Sin embargo, la petrolera ha minimizado el impacto de este ciberataque al reducir este ataque a fallos en el sistema administrativo y ha asegurado la continuidad de las operaciones. "Se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación", ha asegurado la empresa.

Sin embargo, fuentes consultadas por Reuters han señalado que los efectos del ciberataque persisten. "No hay entrega de cargamentos, todos los sistemas están caídos", ha declarado una fuente de la compañía a Reuters. Otras fuentes han indicado que la sociedad petrolífera ha ordenado a los trabajadores administrativos y operativos desconectarse de los sistemas de la compañía y limitar el acceso de los trabajadores a las instalaciones de la PDVSA.

La vicepresidente y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, había alertado el pasado sábado en Telegram a los trabajadores del sector petrolero "ante cualquier intento de sabotaje o ciberguerra contra la industria". Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha respondido al ser preguntado por esta cuestión.