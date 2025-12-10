Trump eleva la tensión tras confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que sus fuerzas armadas han interceptado y confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela al que acusan de estar vinculado con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Es la última escalada en la tensión entre Washington y Caracas desde el inicio de las operaciones militares estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, que el mandatario justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico.

"Acabamos de confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás confiscado", ha afirmado en la Casa Blanca, sin dar más detalles, y ha afirmado que tenían "muy buenas razones" para hacerlo.

Posteriormente, la Fiscal General Pam Bondi ha señalado que supuestamente transportaba petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.

"Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", ha afirmado en una publicación en su cuenta de X, que ha ido acompañada de un vídeo donde se observan imágenes del supuesto petrolero confiscado.

"Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa", ha terminado.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense. La autoridad marítima de Guyana ha informado que el petrolero enarbolaba falsamente la bandera guyanesa y que tomarán las medidas necesarias contra el uso no autorizado. "El Departamento de Administración Marítima ha observado la proliferación y la inaceptable tendencia del uso no autorizado de la bandera guyanesa por parte de buques no registrados en Guyana", ha declarado en un comunicado. También han señalado

Según Washington, la campaña militar iniciada en verano y bautizada como 'Lanza del Sur' tiene como objetivo expulsar a los narcoterroristas del "hemisferio occidental" y "proteger a la patria de las drogas que están matando" a sus ciudadanos, pero organizaciones pro derechos humanos han señalado que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales.

Maduro pide estar preparados para "partirle los dientes" a EE.UU. si "hiciera falta" Maduro se ha referido a esta escalada de tensión y ha pedido a los campesinos y pescadores del país estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos. "Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor", ha señalado el mandatario en una marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas. El dirigente venezolano ha asegurado que en estos tiempos hay que estar como "guerreros", trabajando, produciendo, construyendo, con el país funcionando y "preparados para partirles los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta". 00.32 min Maduro afirma que Venezuela vive una "coyuntura para su existencia" y Trump reclama hablar "para salvar vidas" "Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo de rechazo a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe", ha añadido. Por su parte, el gobierno venezolano ha calificado la presunta confiscación como un "robo descarado" y un "acto de piratería internacional", advirtiendo que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional".

Trump avisa a Petro de que será "el siguiente" Asimismo, la Casa Blanca ha puesto el foco en Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha respondido este miércoles a su homólogo estadounidense que "está desinformado" sobre el país, luego de que Trump le advirtiera horas antes que será "el siguiente", en un Consejo de Ministros televisado. El presidente estadounidense ha descartado la posibilidad de hablar pronto con Petro argumentando que el mandatario colombiano "ha sido bastante hostil" con Estados Unidos: "Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", ha asegurado en declaraciones a periodistas. ¿Qué se sabe del despliegue militar y los ataques de EE.UU. frente a las costas de Venezuela y Colombia? DatosRTVE Trump acusó a Colombia de participar en el flujo de cocaína que llega al país norteamericano, asegurando que quienes participan "pueden ser objeto de ataques". Petro, a quien EE.UU. retiró su visado, respondió que esa advertencia es una amenaza a la soberanía, incluso "una declaración de guerra" contra el país.