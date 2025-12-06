Venezuela dice que sus Fuerzas Armadas están listas para dar una "respuesta contundente" a quien se "atreva a agredir"
- Caracas se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha dicho este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está "más que preparada" para dar una "respuesta contundente" a aquel que se "atreva a agredir" al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen.
"Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria", ha dicho Padrino, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El titular de Defensa ha afirmado que, "bajo el liderazgo" del presidente, Nicolás Maduro, Venezuela se va a defender "cuando sea necesario" para "mantener íntegra" la patria.
Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha dicho que el país está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada".
Cuatro meses de amenazas
Durante un juramento de comandos de comunidad bolivarianos, transmitida por VTV desde el estado Monagas, Cabello ha recordado que Maduro ordenó, hace meses, una "resistencia activa prolongada", pero también la "ofensiva permanente" para defender Venezuela.
Asimismo, ha dicho que han sido "cuatro meses intensos de amenazas", en referencia al inicio del despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, país al que ha acusado de ejercer "terrorismo psicológico" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra los venezolanos.
"Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos", ha subrayado el también ministro de Interior.
Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Venezuela ha denunciado como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de Gobierno.