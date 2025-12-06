Venezuela dice que sus Fuerzas Armadas están listas para dar una "respuesta contundente" a quien se "atreva a agredir"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha dicho este sábado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está "más que preparada" para dar una "respuesta contundente" a aquel que se "atreva a agredir" al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen.

"Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria", ha dicho Padrino, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa ha afirmado que, "bajo el liderazgo" del presidente, Nicolás Maduro, Venezuela se va a defender "cuando sea necesario" para "mantener íntegra" la patria.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha dicho que el país está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada".