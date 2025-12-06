Así te hemos contado el acto en el Congreso por el 47º aniversario de la Constitución

El Congreso de los Diputados ha acogido este sábado 6 de diciembre el acto solemne por el 47º aniversario de la Constitución Española. Lo ha hecho mediante una recepción oficial en la que están presentes la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil.

La celebración ha comenzado a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se ha izado la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. Allí, alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas ha leído artículos de la Constitución. El acto ha concluido con el discurso de la presidenta del Congreso. Francina Armengol ha reivindicado el legado europeo y el espíritu de consenso en este aniversario de la Carta Magna.

En los actos por el Día de la Constitución, el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid han centrado parte de sus discursos en la crisis abierta por la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. Isabel Díaz Ayuso ha defendido ante la prensa el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón y atribuye el audio filtrado a "un problema de rencillas", mientras que Pedro Sánchez ha querido "recordar a la ciudadanía" el artículo 43 de la Carta Magna que reza sobre el derecho a la sanidad.