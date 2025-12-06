Así te hemos contado el acto en el Congreso por el 47º aniversario de la Constitución
- La celebración ha comenzado a las 10:30 horas con el izado de la bandera en la Carrera de San Jerónimo
- El Congreso celebra la Constitución de 1978 en un ambiente de crispación política y sin la mitad de los grupos
El Congreso de los Diputados ha acogido este sábado 6 de diciembre el acto solemne por el 47º aniversario de la Constitución Española. Lo ha hecho mediante una recepción oficial en la que están presentes la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil.
La celebración ha comenzado a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se ha izado la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. Allí, alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas ha leído artículos de la Constitución. El acto ha concluido con el discurso de la presidenta del Congreso. Francina Armengol ha reivindicado el legado europeo y el espíritu de consenso en este aniversario de la Carta Magna.
En los actos por el Día de la Constitución, el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid han centrado parte de sus discursos en la crisis abierta por la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. Isabel Díaz Ayuso ha defendido ante la prensa el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón y atribuye el audio filtrado a "un problema de rencillas", mientras que Pedro Sánchez ha querido "recordar a la ciudadanía" el artículo 43 de la Carta Magna que reza sobre el derecho a la sanidad.
Resumen del Día de la Constitución Española
9:17
Buenos días. Comienza aquí la narración al minuto de los actos institucionales con motivo de la celebración del 47 aniversario de la aprobación de la Constitución.
Una jornada en la que tendrá lugar el solemne izado de la bandera nacional en la Carrrera de San Jerónimo y después, como es tradicional, intervendrá la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, quien estará acompañada por el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de las altas instituciones del Estado.
Asistirá también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos. Estará presente, además, la candidata a Fiscal Generald el Estado, Teresa Peramato.
9:21
Sánchez: "Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado ya en la red social X el día de la Constitución. En la publicación, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que "Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente".
Sánchez recuerda que en la jornada de hoy "celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia".
"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 6, 2025
Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente.
¡Feliz #DíadelaConstitución! pic.twitter.com/t5rkudWvW9“
9:25
Feijóo propone una asignatura para enseñar los valores de la Constitución "sin ideologías"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto en el 47 aniversario de la aprobación de la Constitución una asignatura para que todos los escolares conozcan sus "valores y principios". Lo ha hecho también en la red social X.
"Defenderla es también conocerla. Propondremos una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías", ha asegurado Feijóo, acompañado de un vídeo con un grupo de jóvenes recitando artículos de la Carta Magna.
"Feliz Día de la Constitución.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 6, 2025
Defenderla es también conocerla. Propondremos una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías. pic.twitter.com/2Ogog73cti“
9:29
Los actos oficiales del día de la Constitución arrancarán a las 10.30 horas
La celebración del 47 aniversario de la aprobación de la Constitución Española comienza a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se izará la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. Allí, la ceremonia comenzará con la interpretación de la Sección I del Trío para piano nº 4, conocido como Trío Dumky, de Antonín Dvovák, por parte de Helix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy.
Después, varios alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas darán lectura de artículos de la Constitución y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, pronunciará un discurso. En concreto, lo harán en alemán, francés e italiano.
El acto concluirá con la interpretación de otra pieza musical (la Sección VI de Trío Dumky) y un cóctel en los salones contiguos al hemiciclo.
9:42
TVE entrevista a uno de los padres de la Constitución Española: Miquel Roca
Este 6 de diciembre se cumplen 47 años de la aprobación de la Constitución Española. Un equipo de TVE ha entrevistado a uno de los padres de la Carta Magna: Miquel Roca. Aquí explica cómo fue la redacción de la Carta Magna y celebra el "consenso" con el que contó en su momento.
9:50
Estrenos y ausencias en este 47 anviersario de la Carta Magna
La jornada de este sábado en el Congreso servirá también de estreno de los últimos cargos electos en nuestro país. Se trata del nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, después de que Carlos Mazón dimitiera del cargo. También estará la candidata a fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tras la condena a su antecesor Álvaro García Ortiz.
En cuanto a la representación de los partidos políticos, no acudirán Vox, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG. En el caso del partido de Santiago Abascal, la novedad de este año es que no acudirá ni siquiera al izado de bandera, al que sí solían ir. El partido justifica su ausencia destacando que no comparte espacio con un Gobierno "instalado en la corrupción y la ilegitimidad".
En la lista de los ausentes también estará el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, pero Galicia estará representada por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Tampoco estará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que acaba de regresar este viernes de su viaje oficial a México y en cuya comunidad está abierta la crisis por la peste porcina.
10:04
El contexto político de este 6 de diciembre: entre el bloqueo parlamentario y el nuevo ciclo electoral
Las Cortes Generales conmemoran este 6 de diciembre el 47 aniversario de la Constitución, que estará marcado en lo político por la ruptura de las relaciones entre PSOE y Junts per Catalunya. Una situación que complica la gobernabilidad de Pedro Sánchez y que puede abocar al bloqueo parlamentario.
También será uno de los temas del día el nuevo ciclo electoral que ha arrancado con la campaña de las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo 21 de diciembre.
Otro de los hitos de este año ha sido la condena de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos privados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, un fallo que el Gobierno acata pero que le ha llevado a criticarlo e incluso a hablar de "lawfare".
10:06
10:13
La Casa Real felicita el día de la Constitución con una imagen de las páginas de la Carta Magna
Se ha sumado a la felicitación del día de la Constitución la Casa Real. En una publicación en la red social X, la publicación dice "¡Feliz Día de la Constitución". En la imagen se puede observar un ejemplar de la Carta Magna, abierto por la página del título preliminar.
"¡Feliz #DíaDeLaConstitución! ¿¿ pic.twitter.com/r22YD0vXMH"— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 6, 2025
10:15
Las tres reformas de la Constitución
Nuestra Constitución se mantiene casi idéntica desde que entró en vigor en el 78. Solo han salido adelante tres reformas. La última, la del año pasado para eliminar el término "disminuido" por "persona con discapacidad". Nuestra constitución es una de las que menos se ha cambiado de Europa. La austriaca, por ejemplo, aunque es más antigua, ha tenido hasta cien modificaciones.
La Constitución del 78 es la primera plenamente democrática en España. "Está basada en el consenso. Tenemos que entender todos los españoles que la Constitución es el marco de referencia en que nos movemos", explica el catedrático de Derecho Constitucional, José Manuel Vera. La también catedrática de Derecho Constitucional, Yolanda Gómez, corrobora la importancia de la Carta Magna. "Tenemos que estar muy orgullosos de un texto constitucional democrático. Ha servido para regular durante décadas España. Nos ha traído hasta aquí desde una dictadura".
10:18
Vox se borra por primera vez del izado de bandera por el Día de la Constitución
Vox, como en años anteriores, no participará en este acto en el Congreso. La novedad de este año es que no acudirá ni siquiera al izado de bandera, al que sí solían ir. El partido justifica su ausencia destacando que no comparte espacio con un Gobierno "instalado en la corrupción y la ilegitimidad".
Este partido asegura que no comparte espacio con los representantes del Ejecutivo en la Cámara Baja porque "traicionan a diario los intereses de los españoles y han hecho de los pactos con los enemigos de España su forma de aferrarse al poder, un Gobierno que ha colonizado todas las instituciones, llenándolas de corrupción".
Con esta decisión, Vox mantiene la misma posición que ya mostró el pasado 12 de octubre, cuando Santiago Abascal y otros miembros del partido decidieron no ir a la tribuna de autoridades y vieron el desfile con motivo del Día de la Hispanidad en la calle, con el resto de ciudadanos.
10:27
Izado solemne de la bandera nacional
Previamente a la recepción, se ha celebrado el acto de izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo, que ha contado con la presencia de la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, así como representantes parlamentarios y presidentes y jefes de las delegaciones de parlamentos iberoamericanos. Presiden este izado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.
El dispositivo policial para este sábado en la Carrera de San Jerónimo está formado por 300 agentes. Finalmente no volará la Formación Mirlo.
"¿#ConstituciónRTVE | Comienza el primero de los actos institucionales con el izado de la bandera en el Congreso de los Diputados— Radio 5 (@radio5_rne) December 6, 2025
¿¿Allí, en la Carrera de San Jerónimo, se encuentra @rosabarcia
Día de la Constitución, en directo https://t.co/fIdurlMHDf pic.twitter.com/iz4gfkiXqw“
10:40
Cuando España votó su futuro: el referéndum de 1978 que avaló la Constitución
Nuestra Constitución obtuvo el respaldo de casi el 90% de los españoles. El referéndum llegó tras años de cambio: la dictadura había terminado y la sociedad española atravesaba la transición hacia la democracia.
Aquel lluvioso 6 de diciembre de 1978, la participación preocupaba, pero España se despertó sabiendo que hacía historia. Las colas en las calles así lo reflejaban. Era el primer referéndum plenamente democrático desde la II República. Mientras el país votaba, la radio y televisión no parpadeaban: TVE y RNE conectó en directo con varios colegios, en uno de los primeros retratos democráticos en tiempo real.
11:05
El izado de bandera ha abierto los actos por el Día de la Constitución en el Congreso
La Carrera de San Jerónimo ha acogido este sábado el tradicional izado de la bandera nacional con motivo del Día de la Constitución, dando así comienzo a los actos organizados por el Congreso de los Diputados para conmemorar el 47 aniversario de la Carta Magna.
El acto ha sido a las 10.30 horas, justo después de que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban Calderón, haya recibido a la altura de la calle de Cedaceros a los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente.
Tras escuchar el himno nacional en su versión corta, el mando de la compañía militar de honores ha confirmado que la fuerza estaba lista para ser revistada, por lo que los tres han pasado revista a esta agrupación, compuesta por efectivos de los dos ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, descendiendo hacia las escalinatas de la Puerta de los Leones de la Cámara Baja.
Posteriormente, varios efectivos han salido del patio de Floridablanca del Congreso con la bandera, que ha sido izada en un mástil situado junto a la escalinata y delante de un ejemplar de la Constitución bajo los acordes del himno nacional.
11:06
Vox acusa al Gobierno de usar los actos oficiales para "fingir estabilidad"
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha comparecido desde la Cámara Baja para trasladar de nuevo el rechazo de su partido a participar en los actos del día de la Constitución.
Millán ha afirmado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se sirve de estos actos para fingir una estabilidad que no es cierta" de cara al exterior. "Vox no puede participar junto a un Gobierno cercado por la corrupción", ha continuado la diputada, que ha enumerado los casos de corrupción "política y económica", así como el escándalo por las denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE.
"Están pisoteando la unidad nacional y los símbolos de todos los españoles con una negociación con el separatismo para seguir cediéndole lo que es de todos los españoles para seguir en el poder", ha zanjado.
"#ConstituciónRTVE | Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
"Vox no va a participar en estos actos de la Constitución organizados por el Gobierno [...] El Gobierno se sirve de estos actos para fingir una estabilidad que no es cierta"https://t.co/BBsKrlzybd pic.twitter.com/n64JhoEX4D“
11:15
Azcón se da una semana para pactar los presupuesto o convoca elecciones en Aragón
El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha lamentado que algunas formaciones políticas no participen de los actos del Día de la Constitución. “Los que hoy no están son los que quieren acabar con la Constitución. Y eso es una mala noticia”, ha asegurado. Y apunta a Vox: “Hoy deberíamos estar todos, y Vox debería estar aquí”.
Azcón también ha remarcado que si no logra aprobar nuevos presupuestos “habrá elecciones en Aragón”. La comunidad autónoma cuenta con un ejecutivo sustentado por PP y Vox.
"#ConstituciónRTVE | Jorge Azcón, presidente de Aragón: "La Constitución es de lo mejor que hemos hecho en la historia de España [...] Los que hoy no están en el Congreso son los que quieren acabar con la Constitución" https://t.co/BBsKrlzybd pic.twitter.com/sY82gy44cv"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
11:22
Pérez Llorca: "Reclamo el diálogo, en especial con el pueblo valenciano"
Juanfran Pérez Llorca ha debutado en el acto institucional por el Día de la Constitución como nuevo president de la Generalitat Valenciana. En su intervención ante los medios, ha reclamado diálogo, y "en especial con los valencianos". "He querido debutar como president buscando diálogo, consensos e intentando recuperar puentes", ha reiterado.
También ha explicado que se han avanzado los contactos con Moncloa para que en los próximos días se produzca un encuentro entre Pedro Sánchez y Pérez Llorca.
"#ConstituciónRTVE | Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana: "La gente está cansada de crispación [...] Qué mejor día que hoy para reclamar el diálogo y el entendimiento. Especialmente, con el pueblo valenciano" https://t.co/BBsKrlzybd pic.twitter.com/4XyJcGLeP9"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
11:29
López Miras, presidente de la Región de Murcia: "La Constitución hizo que todos los ciudadanos en España fuesen iguales y libres"
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras es de los pocos líderes autónomicos que han asistido este sábado a los actos de celebración del aniversario de la Constitución. "La Constitución hizo que todos los ciudadanos en España fuesen iguales y libres", ha defendido ante la prensa. Y ha lamentado que algunas formaciones políticas no estén presentes hoy en el Congreso: "No celebrar creo que es una equivocación".
"#ConstituciónRTVE | Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia: "La Constitución hizo que todos los ciudadanos en España fuesen iguales y libres" https://t.co/BBsKrlzybd pic.twitter.com/gfvztXtH6J"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
11:34
Yolanda Díaz: "La Constitución la redactaron hombres, pero la conquistaron miles de mujeres".
La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha homenajeado el texto constitucional con una publicación en la red social Bluesky. "La Constitución la redactaron hombres, pero la conquistaron miles de mujeres que impulsaron la España democrática".
Díaz también critica a los "negacionistas" del PP: "Homenajear la Constitución es garantizar su cumplimiento frente a los negacionistas del PP y que el texto se adapte a la sociedad: vivienda, sanidad, igualdad y derechos laborales".
La Constitución la redactaron hombres, pero la conquistaron miles de mujeres que impulsaron la España democrática. Homenajear la Constitución es garantizar su cumplimiento frente a los negacionistas del PP y que el texto se adapte a la sociedad: vivienda, sanidad, igualdad y derechos laborales.— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 6 de diciembre de 2025, 11:24
[image or embed]“
11:48
Ayuso denuncia una campaña del Gobierno contra la Comunida de Madrid
La presidenta de la Comunida de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado una campaña del Gobierno contra la comunidad autónoma tras el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz.
La presidenta madrileña, además, ha asegurado que el Gobierno "quiere tapar problemas de corrupción y exagerar" hasta crear escándalos "con cualquier cosa que tenga que ver con la gestión del PP".
Ayuso ha defendido el trabajo "impecable" de los trabajadores del centro sanitario de Torrejón de Ardoz, ha negado una "negligencia" de los profesionales y ha pedido a El País que "lo publique todo". "En honor a la verdad que se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada de una pugna entre directos".
"#ConstituciónRTVE | Isabel Díaz Ayuso: "Pido que se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada [...] No hay derecho a que se traslade a todo el sistema sanitario, ni mucho menos a los profesionales del Hospital de Torrejón, a quienes agradezco su trabajo " pic.twitter.com/z17s82LO7S"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
11:57
García acusa a Ayuso de saltarse los artículos referentes a la “sanidad, vivienda y educación” de la Constitución
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de saltarse varios artículos de la Constitución. “Se salta el 43 de protección a la salud, el 47 de la vivienda digna y el 37 derecho a la educación”.
Así se ha referido a la crisis abierta por los audios del directivo del Hospital de Torrejón de Ardoz. "El problema es que no son rencillas entre dos directivos. Es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid", ha insistido. La ministra ha criticado que cada vez son más los pacientes que pasan de la sanidad pública a la privada en la región.
"#ConstituciónRTVE | Mónica García, ministra de Sanidad, sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso: "El problema es que no son rencillas entre dos directivos. Es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid" https://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/FC4tCqcvsy"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
11:58
Podemos insta a cumplir con los derechos a la vivienda y a la salud
El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha cuestionado "el pacto constitucional del bipartidismo". En declaraciones desde el Congreso, Serna ha incidido en que "de nada sirve" que la Carta Magna reconozca los derechos a la vivienda o a la protección de la salud cuando "los alquileres han subido un 15% solo este año" o "cuando vemos cómo el grupo Ribera y el grupo Quirón hacen negocio con la salud de los pacientes".
"Si el pacto constitucional del 78 ya nació con grandes limitaciones, tenemos que decir que, 47 años después, la concreción de ese pacto por parte del bipartidismo resulta aún más decepcionante", ha manifestado.
"Hay poco que celebrar, o nada", ha continuado el diputado de la formación morada. A su juicio, la "maquinaria" del franquismo "sigue funcionando" y está presente "detrás de los casos de 'lawfare' hacia sectores sociales y de la izquierda de nuestro país".
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha decidido no asistir al acto en el Congreso de los Diputados. Se encuentra en Extremadura arropando a su candidata a la Junta, Irene de Miguel.
"#ConstituciónRTVE | Javier Sánchez Serna (Podemos): "Si el pacto constitucional del 78 ya nació con grandes limitaciones, tenemos que decir que 47 años después, la concreción de ese pacto por parte del bipartidismo resulta aún más decepcionante"https://t.co/BBsKrlzybd pic.twitter.com/7tASAUg7sV"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
12:05
Sánchez reivindica la "fortaleza de nuestra Democracia" y denuncia los "pactos de los nostálgicos del franquismo"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado a su llegada al Congreso de los Diputados "la fortaleza de nuestra Democracia" y ha denunciado denuncia los "pactos de los nostálgicos del franquismo". Todo en el marco de la celebración del 47 aniversario de la aprobación de la Constitución Española.
También ha aprovechado para "recordar a la ciudadanía" el artículo 43 de la Carta Magna, y que reza sobre el derecho a la sanidad, en plena crisis sobre los audios de los directos del Hospital de Torrejón de Ardoz.
"#ConstituciónRTVE | Pedro Sánchez, presidente del Gobierno:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
"Habrán visto antes la letanía de estos profetas del desastre que dicen que España camina, si no es ya, una dictadura; que España se hunde [...] No deja de ser curioso que aquellos que lo dicen, o bien son nostálgicos… pic.twitter.com/kaYadqWBO5“
12:10
Yolanda Díaz pone el foco en la crisis de vivienda y pide cumplir el mandato constitucional
Al igual que Podemos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado su declaración ante los medios de comunicación para poner el foco en la crisis de vivienda desde el punto de vista constitucional y para reivindicar la importancia del Estado social.
Acompañada por los ministros de Sumar, Díaz ha recordado que el artículo 47 de la Carta Magna, que establece al derecho a la vivienda digna, "tiene una frase relevante en la que se prohíbe especular sobre lo que es un derecho fundamental".
"Ha habido un vaciamiento del mandato y la vivienda con el que no solo no ha dejado de especularse, sino que se ha convertido en el principal negocio de nuestro país. (...) Ha llegado el momento de cumplir con el mandato y actuar. De bajar los precios de la vivienda y del alquiler", ha aseverado.
"#ConstituciónRTVE | Yolanda Díaz: "Hay un mandato fundamental en el artículo 1.1 de la C.E. que habla del Estado social y democrático de derecho. Creemos que es el que toca hoy desarrollar. Necesitamos más Estado social que nunca"https://t.co/1YKsdA9W20 pic.twitter.com/yBw6FygBHp"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
12:14
Arranca la ceremonia en el interior del Congreso con la actuación musical de la Escuela Superior de Música de Basilea
La ceremonia en el interior del Congreso por el Día de la Constitución ha arrancado con la interpretación de la Sección I del Trío para piano nº 4, conocido como Trío Dumky, de Antonín Dvovák, por parte de Helix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy.
Después, varios alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas darán lectura de artículos de la Constitución y la presidenta de la Cámara pronunciará un discurso. En concreto, lo harán en alemán, francés e italiano. El acto concluirá con la interpretación de otra pieza musical (la Sección VI de Trío Dumky) y un cóctel en los salones contiguos al hemiciclo.
"#ConstituciónRTVE | Comienzan los actos en el interior del Congreso en este Día de la Constitución.— RTVE (@rtve) December 6, 2025
Lo hacen con esta interpretación de los alumnos de la Escuela de Basilea y la Chamber Academy.https://t.co/YYnQ0pI6lM pic.twitter.com/AtXXsBPTI7“
12:20
Feijóo tila de "hipócrita" a Sánchez y le acusa de ser presidente gracias a aquellos "que quieren destruir la Constitución"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado de "hipócrita" a Pedro Sánchez y le ha acusado de ser presidente del Gobierno gracias al voto "de todos aquellos que quieren destruir la Constitución española".
Asimismo, ha cuestionado la relación "de confianza" de Sánchez con Paco Salazar, acusado de acoso sexual en el seno del PSOE, y ha afirmado que tenía "que tener conocimiento de sus actitudes machistas". "Como siempre lo sabía y lo tapó. Y esta es una práctica generalizada de la hipocresía del Partido Socialista, muy concretamente del Gobierno sanchista".
Por otro lado, preguntado por las últimas informaciones sobre la gestión de la dana, Feijóo ha defendido el papel del nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y ha asegurado que Carlos Mazón "ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel": "Le puedo asegurar que el PP ha pasado página definitiva en la Generalitat con un nuevo candidato y la dimisión del señor Mazón".
Durante su comparecencia, ha aprovechado para lanzar un dardo a los partido que no han asistido al acto por el Día de la Constitución, entre ellos Vox. "Nos da igual quien venga o quien falte. Nosotros vamos a estar siempre con la Constitución. Somos un partido que nació para defenderla", ha dicho.
"#ConstitucionRTVE| Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Nos da igual quien venga o quien falte. Nosotros vamos a estar siempre con la Constitución. Somos un partido que nació después de la C.E. para defenderla. Es un honor estar hoy aquí"https://t.co/BBsKrlz0lF pic.twitter.com/PyvASHmE8r"— RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 6, 2025
12:28
Armengol reivindica el legado europeo y el espíritu de consenso en su discurso por el Día de la Constitución
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reivindicado ante las principales autoridades del país el legado europeo y el espírito de consenso durante su discurso por el Día de la Constitución. Durante su intervención, ha recordado que el acto coincide con el 40º aniversario de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, un hito que comparte raíces con la Constitución: “el entendimiento, el trabajo en equipo y el bienestar colectivo.
También ha remarcado que la Carta Magna dejó atrás la dictadura franquista: "En cuestión de diez años, este país pasó de ser una dictadura a celebrar elecciones democráticas [...] Fueron años vertiginosos en los que todo estaba por hacer".
Asimismo, Armengol ha celebrado la diversidad de España a través de la Constitución: "Hoy este es un país de progreso, abierto, plural, orgulloso de su diversidad. Los cimientos que se construyeron entonces fueron la base sobre la que crecer como país". En su alocución, también ha recordado la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada el año pasado, que actualizó el tratamiento a las personas con discapacidad.
Las palabras de la presidenta del Congreso han concluido con un mensaje de avance y esperanza. Citando a la poeta Maria Beneyto, Armengol ha animado a no detenerse ante las dificultades: “Que la niebla no nos impida ver el sol. Tenemos un gran legado que defender y un futuro que construir”.
"¿ #ConstituciónRTVE | La presidenta del Congreso reivindica el legado europeo y el espíritu de consenso en el aniversario de la Constitución— Radio 5 (@radio5_rne) December 6, 2025
¿¿Alaba el diálogo y el interés general como forma útil de hacer política
¿¿@rosabarcia
Directo https://t.co/fIdurlNfsN pic.twitter.com/gDjDXfwtjv“
12:52
Ayuso defiende el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón y atribuye el audio filtrado a "un problema de rencillas"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón después de que El País publicara esta semana un audio del ya dimitido consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
En una declaración a los medios en el Congreso con motivo del Día de la Constitución, Ayuso ha negado que haya ninguna "negligencia" por parte de los profesionales del hospital y ha limitado el audio a un problema "de rencillas" entre dos directivos del centro.
13:27
-
14:07
Sánchez asume en primera persona la mala gestión en los casos de acoso de Salazar
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defiende la actuación del partido ante los supuestos casos de agresión sexual por cargos del partido, entre ellos de Paco Salazar, y asume el error "no premeditado". En las tradicionales conversaciones con periodistas tras los actos de conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso, Sánchez ha asumido que "es un error que asumimos todos, yo el primero", y mantiene que la formación siempre apoyará a las denunciantes.
Sánchez reconoce un "error en la velocidad que lamentamos" y ha mantenido que el PSOE ha puesto en marcha el protocolo de la organización. Asimismo, ha querido dejar claro que en supuestos casos de agresión sexual tienen que ser las denunciantes quiénes tienen "que ir a la Fiscalía", y que el partido les apoyará.
Otras de las cuestiones más destacadas de la conversación con la prensa es que el presidente y secretario general del PSOE ha admitido "falta de recursos y de personal" y de ahí "el error en la velocidad" para atender los casos de las mujeres denunciantes.
Por Àlex Cabrera.
Pedro Sánchez asume en primera persona el error de aplazar el trámite de las denuncias por acoso contra Francisco Salazar— Radio 5 (@radio5_rne) December 6, 2025
¿¿@SGallardoRNE
¿¿Toda la información en #14hFdS con Ana Marta Ersoch
En DIRECTO https://t.co/kYj3vhURGS pic.twitter.com/yRCoGH52Jl“
14:36
Por Rocío Gil.
14:50
Vox responde a Azcón: "Tendrá presupuestos si rechaza la invasión migratoria"
Los presupuestos en Aragón se complica. El presidente Jorge Azcón trata de recabar apoyos parlamentarios para sacarlos adelante. Pero Vox condiciona sus votos.
"Azcón tendrá presupuestos si rechaza la invasión migratoria, el pacto verde europeo, se compromete a bajar impuestos, a reducir gastos político innecesario y a priorizar a los españoles frente a los extranjeros en políticas sociales y de vivienda", ha escrito en redes el secretario general del partido, Ignacio Garriga.
Por su parte, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha puesto la responsabilidad de las cuentas en el PP. "Nosotros iempre hemos defendido nuestro programa para hacer valer esos acuerdos".
"Azcón tendrá presupuestos si rechaza la invasión migratoria, el pacto verde europeo, se compromete a bajar impuestos, a reducir gastos político innecesario y a priorizar a los españoles frente a los extranjeros en políticas sociales y de vivienda.— Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) December 6, 2025
Es sencillo: las necesidades de… https://t.co/ozqpnIT85d“
15:00
Arranca la primera edición del Telediario.
"Celebración en el Congreso para conmemorar los 47 años de nuestra Constitución.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 6, 2025
Comienza la primera edición del TD. Síguelo en directo en @rtveplay https://t.co/NxeyEAOuXX pic.twitter.com/D2nDk1UeJP“
15:23
Día de la Constitución Española: las mejores imágenes del 47º aniversario de la Carta Magna
La celebración del 47º aniversario de la aprobación de la Constitución Española ha centrado un año más sus actos en la carrera de San Jerónimo y el Congreso de los Diputados, con el izado de la bandera nacional, la lectura de artículos de la carta magna y el discurso de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
Por Diego Álvarez
16:41
El Congreso celebra el 47º aniversario de la Constitución
El acto por el día de la Constitución ha arrancado con música y la lectura de algunos artículos de la Carta Magna por parte de alumnos de primaria de distintas nacionalidades. A lo que ha seguido el discurso de la presidenta del Congreso, que ha pedido defender los valores constitucionales ante la apuesta "totalitaria" que genera ecos. "Debemos seguir trabajando en un solo equipo y con un solo objetivo: el bienestar colectivo", ha dicho.
Un discurso aplaudido por el presidente del Gobierno, que minutos antes defendía que España vive uno de sus mejores momentos de la historia democrática. Feijóo, también presente, ha cargado contra el Gobierno: "En estos 47 años nunca hemos tenido un Gobierno que degradase tantos las instituciones y que atacase tanto la Constitución española". Vox no ha asistido, pero sí se han referido a ello algunos de los barones populares. "Los que hoy no están son los que quieren destruir nuestro régimen democrático. Hoy deberíamos estar todos. Y Vox también debería estar aquí", ha dicho Azcón.
16:43
Un recorrido por el arte y la historia del Congreso de los Diputados
Este sábado, parte del Telediario lo hemos hecho frente a una de las fachadas más conocidas de nuestro país. Más allá del famoso hemiciclo, nos hemos propuesto recorrer el interior del Congreso de los Diputados en busca de rincones llenos de arte y de historia.
16:46
La Constitución cumple 47 años: RTVE habla con quién la vio nacer
Nuestra Constitución cumple 47 años y está muy cerca de la que ha estado más tiempo vigente de nuestra historia. Un éxito fruto del diálogo y la concordia que queda muy lejos de nuestra política actual. Hemos preguntado a quienes lo vivieron cómo observan nuestro momento político actual, entre ellos, Miquel Roca.
16:46
Hasta aquí la narración minuto a minuto del Día de la Constitución. Buenas tardes, gracias por leernos.