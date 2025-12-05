Hora, dónde ver en TV y agenda de los actos por el Día de la Constitución 2025

Las Cortes celebran este sábado el 47 aniversario de la Constitución con la tradicional recepción en el Congreso, que llega en un ambiente de crispación política y con la campaña electoral extremeña ya en marcha.

Al evento con motivo de esta efeméride asistirán la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también asistirá al acto, en el que se estrenará el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Entre los confirmados figuran hasta el momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; Aragón, Jorge Azcón, y Murcia, Fernando López Miras.

En la lista de los ausentes está el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, pero Galicia estará representada por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Tampoco estará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que acaba de regresar este viernes de su viaje oficial a México y en cuya comunidad está abierta la crisis por la peste porcina. En cuanto a la representación de los partidos políticos, no acudirán Vox, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG.

La ceremonia: del izado a la interpretación musical La celebración comenzará a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se izará la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. Allí, la ceremonia comenzará con la interpretación de la Sección I del Trío para piano nº 4, conocido como Trío Dumky, de Antonín Dvořák, por parte de Helix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy. Después, varios alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas darán lectura de artículos de la Constitución y la presidenta de la Cámara pronunciará un discurso. En concreto, lo harán en alemán, francés e italiano. El acto concluirá con la interpretación de otra pieza musical (la Sección VI de Trío Dumky) y un cóctel en los salones contiguos al hemiciclo.