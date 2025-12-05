Hora, dónde ver en TV y agenda de los actos por el Día de la Constitución 2025
- RTVE emitirá una programación especial a través de sus principales canales
- La celebración comenzará en la carrera de San Jerónimo, donde se izará la bandera nacional
Las Cortes celebran este sábado el 47 aniversario de la Constitución con la tradicional recepción en el Congreso, que llega en un ambiente de crispación política y con la campaña electoral extremeña ya en marcha.
Al evento con motivo de esta efeméride asistirán la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otras autoridades del Estado, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también asistirá al acto, en el que se estrenará el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Entre los confirmados figuran hasta el momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; Aragón, Jorge Azcón, y Murcia, Fernando López Miras.
En la lista de los ausentes está el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, pero Galicia estará representada por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Tampoco estará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que acaba de regresar este viernes de su viaje oficial a México y en cuya comunidad está abierta la crisis por la peste porcina. En cuanto a la representación de los partidos políticos, no acudirán Vox, Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG.
La ceremonia: del izado a la interpretación musical
La celebración comenzará a las 10:30 horas en la carrera de San Jerónimo, donde se izará la bandera nacional para, a continuación, dar paso al recibimiento de los invitados en el Salón de los Pasos Perdidos. Allí, la ceremonia comenzará con la interpretación de la Sección I del Trío para piano nº 4, conocido como Trío Dumky, de Antonín Dvořák, por parte de Helix Trio, formación integrada por alumnos de la Escuela Superior de Música de Basilea y miembros de la European Chamber Music Academy.
Después, varios alumnos de primaria de distintas nacionalidades europeas darán lectura de artículos de la Constitución y la presidenta de la Cámara pronunciará un discurso. En concreto, lo harán en alemán, francés e italiano. El acto concluirá con la interpretación de otra pieza musical (la Sección VI de Trío Dumky) y un cóctel en los salones contiguos al hemiciclo.
Horario y dónde ver
Con motivo del Día de la Constitución, RTVE emitirá una programación especial. El Canal 24 horas pondrá el foco en la celebración de los 47 años de la Carta Magna para, posteriormente, emitir desde el Congreso el acto y todas las declaraciones de los líderes políticos. Asimismo, la primera edición del Telediario Fin de Semana, presentado por Marc Sala, se realizará también desde la Cámara Baja.
Por su parte, Radio 5 hará un seguimiento detallado con las declaraciones de los principales líderes en el patio del Congreso. La emisora comentará el discurso de la presidenta Francina Armengol durante el acto institucional a partir de las 12:00 horas. El resto de los espacios informativos del fin de semana de RNE también darán cobertura a todo lo que ocurra este 6 de diciembre.
El equipo de RTVE Noticias también ofrecerá una crónica, los discursos políticos, los gestos, las mejores imágenes y toda la actualidad del día a través de la web y de los perfiles oficiales de RTVE Noticias y RNE en redes sociales.
Los actos por el Día de la Constitución podrán verse en TV este sábado 6 de diciembre a partir de las 10:00 horas en La 1 y el Canal 24 horas, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de RNE.