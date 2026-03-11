El tiempo hoy 11 de marzo en España: tendencia a la estabilidad con lluvias en sureste, Baleares y Melilla
- Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en zonas del sur de la Comunidad Valenciana
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles 11 de marzo una tendencia a la estabilidad del tiempo en la península y Baleares, aunque se registrarán precipitaciones en el cuadrante sureste, islas Baleares y Melilla, mientras la entrada de un frente por el oeste peninsular dejará lluvias débiles en el tercio norte, con ascenso de temperaturas.
Según la Aemet, las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en zonas del sur de la Comunidad Valenciana, con posibles acumulados significativos al norte del cabo de la Nao.
Por otro lado, el paso de un frente de oeste a este por el tercio norte peninsular dejará lluvias débiles que afectarán a Galicia, área cantábrica y Pirineos, mientras en el cuadrante suroeste habrá cielos poco nubosos o despejados y en el resto estará poco nuboso o con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional en puntos de Baleares.
La cota de nieve estará en torno a los 1.500 metros subiendo por encima de los 2.000 metros en el sureste peninsular y en 1.800/2.000 metros en el extremo norte.
Se registrarán bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores del tercio oriental peninsular, Galicia, Cantábrico y Baleares; y heladas débiles en montaña, pudiendo darse localmente en la meseta norte.
Temperaturas en ascenso
Las temperaturas máximas subirán en la península, aumento que será en general ligero en el tercio norte y localmente notable en la meseta sur e interior de Andalucía; las mínimas ascenderán en Galicia y meseta sur, predominando los descensos en la norte, entorno de la Ibérica, Ebro y Andalucía. En el resto habrá pocos cambios.
Soplarán vientos alisios fuertes, con rachas muy fuertes en Canarias, será moderado del oeste en el Cantábrico y flojo en general en el resto; predominará la componente norte en Baleares y fachada oriental peninsular, la este en la mitad sur y la oeste en la norte.
Mayor estabilidad a partir del jueves
El jueves es probable que el tiempo sea estable, con cielos despejados, aunque pueden crecer nubes de evolución con algunos chubascos en el área mediterránea. Subirán las temperaturas.
Un nuevo frente podría dejar el viernes lluvias en Galicia, norte de Castilla y León y el Cantábrico, y extenderse el sábado a otras zonas de la península. También el sábado se espera un descenso generalizado de temperaturas del que hay que responsabilizar a los vientos del norte.
En Canarias predominará esta semana un régimen de vientos alisios intensos, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Habrá mala mar. La nubosidad será abundante y habrá precipitaciones débiles en general en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas cambiarán poco, aunque quizás suban de cara al próximo fin de semana, con mínimas entre 15 y 17 grados y máximas entre 19 y 21 en zonas costeras
