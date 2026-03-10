La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de marzo, con Jorge Drexler como invitado

David Broncano recibe este martes 10 de marzo a uno de los artistas más versátiles del panorama musical. El cantante, compositor y músico uruguayo Jorge Drexler es el invitado de hoy en La Revuelta, donde presentará su próximo disco, Taracá, que será publicado este viernes 13 de marzo. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Jorge Drexler, el médico que aprendió a bailar

A principios de los años 90, Jorge Drexler, hijo de una uruguaya criolla y un judío alemán que escapó del Holocausto, compaginaba su actividad profesional como médico con su pasión por la música. Después de telonear a Joaquín Sabina en Montevideo, el de Úbeda le arrastró a España, donde consolidó su carrera como cantautor. Después de varias décadas de trayectoria, premiado con un Oscar y un Goya, en su décimo disco, Bailar en la cueva (2014), se animó a distanciarse del formato tradicional de la canción de autor para acercar sus composiciones a una música más bailable. Una especie de respuesta y liberación contra el anquilosamiento que había sufrido durante su juventud bajo la dictadura militar en Uruguay. Desde entonces ha publicado Salvavidas de hielo (2017), grabado casi únicamente con sonidos de guitarra acústica, y Tinta y tiempo (2022), en el que volvió a explorar otras variantes como la bossa nova o sonidos más próximos a la electrónica. Y este 2026, con 13 Latin Grammys en su haber, vuelve con Taracá, que verá la luz el viernes 13 de marzo. Un disco en el que regresa a las influencias de sus raíces uruguayas, con el candombe como protagonista, y con una perspectiva colaborativa de comunidad musical. A modo de aperitivo para ir abriendo boca, Jorge Drexler ofrecerá en La Revuelta una actuación en directo en la que interpretará una de las canciones de su nuevo álbum.