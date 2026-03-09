Aitana Sánchez-Gijón carga contra la censura al monólogo feminista: “No hay que dejarles pasar ni media” | La Revuelta

Aitana Sánchez Gijón lleva toda una vida dedicada a la cultura. Fue la primera mujer presidenta de la Academia del Cine, y la más joven hasta la fecha, fue premiada con el Goya de Honor, también la más joven en recibirlo, y ha protagonizado decenas de películas y obras de teatro. Y ahora vuelve a subirse a las tablas con Malquerida, de Jacinto Benavente, en la que cierra el círculo casi 40 años después, habiendo interpretado a madre e hija. Un bagaje que acredita a la actriz para emitir una rotunda denuncia contra la reciente censura a una obra de teatro feminista por parte de una concejala del Partido Popular de Collado Villalba: “No tienen techo, hay que tener mucho cuidado”, advertía en su entrevista con Broncano en La Revuelta.

La libertad de expresión “no se puede coartar” La Revuelta ha querido sorprender a Aitana Sánchez-Gijón con un sketch en el que se parodiaba uno de los momentos más impactantes del fin de semana, en la víspera del 8M, donde una concejala del PP de Collado Villalba subió al escenario para interrumpir y tratar de suspender un monólogo feminista. “Vengo del futuro y tú vas a dimitir”, ha continuado la broma la actriz, que, enseguida, ha pasado a hablar totalmente en serio: “Afortunadamente un acto así no ha quedado impune, porque no se puede coartar la libertad de expresión”, comentaba la que fuera presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Tan rotunda ha sido su respuesta al sketch que el propio Broncano ha llegado a dudar de si “ASG”, como ha quedado bautizada, era consciente de la parodia: “Ya vienen de antes con los actos de censura, pero no tienen techo”, ha observado, tras felicitar a la actriz que ha protagonizado la broma. Y ha concluido subrayando que, quienes tratan de imponer ese tipo de límites, “tienen una incultura democrática muy alarmante. No hay que dejarles pasar ni media”.