Aitana Sánchez-Gijón carga contra la censura al monólogo feminista: “No hay que dejarles pasar ni media” | La Revuelta

- Una concejala del PP de Collado Villaba interrumpió un monólogo que había programado con motivo del 8M
Aitana Sánchez Gijón lleva toda una vida dedicada a la cultura. Fue la primera mujer presidenta de la Academia del Cine, y la más joven hasta la fecha, fue premiada con el Goya de Honor, también la más joven en recibirlo, y ha protagonizado decenas de películas y obras de teatro. Y ahora vuelve a subirse a las tablas con Malquerida, de Jacinto Benavente, en la que cierra el círculo casi 40 años después, habiendo interpretado a madre e hija. Un bagaje que acredita a la actriz para emitir una rotunda denuncia contra la reciente censura a una obra de teatro feminista por parte de una concejala del Partido Popular de Collado Villalba: “No tienen techo, hay que tener mucho cuidado”, advertía en su entrevista con Broncano en La Revuelta.
La libertad de expresión “no se puede coartar”
La Revuelta ha querido sorprender a Aitana Sánchez-Gijón con un sketch en el que se parodiaba uno de los momentos más impactantes del fin de semana, en la víspera del 8M, donde una concejala del PP de Collado Villalba subió al escenario para interrumpir y tratar de suspender un monólogo feminista. “Vengo del futuro y tú vas a dimitir”, ha continuado la broma la actriz, que, enseguida, ha pasado a hablar totalmente en serio: “Afortunadamente un acto así no ha quedado impune, porque no se puede coartar la libertad de expresión”, comentaba la que fuera presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Tan rotunda ha sido su respuesta al sketch que el propio Broncano ha llegado a dudar de si “ASG”, como ha quedado bautizada, era consciente de la parodia: “Ya vienen de antes con los actos de censura, pero no tienen techo”, ha observado, tras felicitar a la actriz que ha protagonizado la broma. Y ha concluido subrayando que, quienes tratan de imponer ese tipo de límites, “tienen una incultura democrática muy alarmante. No hay que dejarles pasar ni media”.
Aitana Sánchez-Gijón cierra un círculo en el teatro
La actriz volvía a La Revuelta para presentar la obra Malquerida, que vuelve a los escenarios a nivel nacional casi cuatro décadas después de su último montaje de esta envergadura, en el que también participó Aitana Sánchez-Gijón. Ahora, a sus 57, en el papel de Raimunda, la madre de Acacia, a quien dio vida entonces, a sus 19 años, cuando sacaban a escena un caballo real que le provocó un momento de lo más incómodo: “Me iba dando en el lazo de la falta y terminó dejándome en bragas”, rememoraba la invitada, que se recuerda “muy verdecita” en el que fue su segundo montaje teatral. Una obra “muy lorquiana, con mucha tragedia”, que le ha llevado a reflexionar sobre el paso del tiempo, con un balance positivo, pero consciente también de todo lo vivido “y de la suerte que he tenido en la vida”.