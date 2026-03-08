Dimite una concejal del PP de Collado Villalba tras intentar suspender un monólogo feminista en marcha la víspera del 8M
La concejala de Mujer de Collado Villalba (Madrid), Noelia Díaz (PP), ha dimitido este domingo un día después de que intentara suspender sobre la marcha un monólogo feminista que se celebraba en el marco del 8M por considerar que era "una falta de respeto". La obra siguió adelante ante la queja de los asistentes por la interrupción de la concejala, quien ha pedido disculpas este domingo. El ministro Óscar López y el PSOE han cargado por su parte contra la "censura" del PP.
El monólogo, llamado 'Ser Mujer', se estaba celebrando este sábado en la Casa de Cultura del municipio. Una representación programada por la propia Concejalía de la Mujer de la que Díaz está al frente.
Sin embargo, en plena representación, tal y como reflejan los vídeos grabados por los asistentes, Díaz interrumpió a la monologuista, pidiendo al público presente "disculpas" pero informándoles de que "este monólogo acaba aquí": "Lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que ha tenido".
En ese momento, muchos asistentes del público protestan. "Eso es mentira", dice uno. "¡Fuera", grita otro. ¡"Es la vida real, no tiene usted derecho a interrumpir a esta señora!", se escucha también.
Tras esto, la concejala responde: "Tengo todo el derecho del mundo porque hay gente que se está sintiendo...". "Son una minoría (...) Pues que se vayan", le responden entre los asistentes. Finalmente, ante gritos de "que salga, que salga", la concejala se baja del escenario y acaba hablando con un hombre que protesta directamente contra ella, mientras el público sigue protestando y pidiendo que prosiga la función. Díaz desiste y permite que continúe.
Antes de que la actriz retomara la obra, el director salió al escenario para dirigirse a los asistentes. "La obra lleva cuatro años y muchas funciones y esto no nos ha pasado nunca".
Díaz pide disculpas por "las formas"
Ante el revuelo generado, la concejal de Mujer ha emitido un comunicado este domingo en su perfil de X lamentando lo ocurrido y pidiendo "disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos".
"Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", expone la dirigente 'popular'.
Dicho esto, ha subrayado que cree "firmemente" en la libertad de expresión, "un principio esencial en democracia". Pero ha matizado que considera que esa libertad "debe convivir con el respeto a la dignidad de las personas, especialmente cuando hablamos de la mujer y de su libertad".
"Mi intención en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores que considero fundamentales. Aun así, reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta, y por ello reitero mis disculpas", zanja la concejala.
Óscar López (PSOE): "Esta es la libertad de Ayuso"
El ministro para la Transformación Digital y Función Pública y secretario general de los socialistas de Madrid, Óscar López, ha ironizado en su perfil de X con que "esta es la libertad" de la presidenta madrileña, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.
"Cancelar un acto cultural en plena semana del 8M porque era “demasiado” feminista para su gusto. Censura en tiempo real, en pleno siglo XXI y en la Comunidad de Madrid", ha denunciado.
También el PSOE de Collado Villalba ha emitido un comunicado denunciando la "censura" ejercida a su juicio por el Partido Popular, "propia de tiempos pasados".
Los socialistas creen que lo sucedido "no puede entenderse como un simple desacuerdo o una incidencia puntual". "Estamos ante un acto de censura impropio de una institución pública" y más cuando la actividad estaba enmarcada en el 8M, para la defensa de los derechos, la libertad y la voz de las mujeres.
"Interrumpir un espectáculo en marcha por su contenido supone una vulneración clara de la libertad de expresión y un intento inaceptable de silenciar una propuesta artística", prosiguen, tras lo que llaman a "respetar" el trabajo de las artistas.
E inciden en que interrumpir una actuación "por su contenido" o por no ser "políticamente correcto" o "del agrado de todo el aforo", supone "una falta del respeto" tanto hacia los artistas como hacia el público.
Y destacan, teniendo en cuenta que se trataba de un monólogo satírico, que el arte, la cultura y el humor "han sido siempre herramientas fundamentales para la reflexión social, para cuestionarnos y avanzar". Y, "precisamente por ello", muchas veces "incomodan, cuestionan o generan debate y ahí es donde reside su valor".
También Más Villalba ha denunciado lo ocurrido en un mensaje de X. "En esto consistía la libertad que vendían los del PP", ha ironizado, y ha asegurado que el PP quiere "imponer censura".