Los ecos de Nevenka: cómo el primer 'no es no' resuena en la actualidad

Algunos nombres son imposibles de olvidar. Nombres poco comunes que dejan huella y que basta pronunciar, sin apellidos, que sepamos qué significan. El de Nevenka, de origen eslavo, alude a la caléndula, una flor conocida por su enorme resistencia. Como algo predestinado, Nevenka Fernández tenía que llamarse así.

Su vida es sobre todo una historia de resiliencia desde que aquel 26 de marzo de 2001 decidiera revelar el acoso sexual al que la sometía Ismael Álvarez, el entonces alcalde de Ponferrada (León). Era la primera vez que una mujer denunciaba públicamente a un político por ese delito en España.

Ismael Álvarez era un hombre respetado y con gran influencia en Ponferrada. Nevenka ejercía como concejala de Hacienda en el Ayuntamiento tras haber sido fichada por el PP local en las últimas elecciones. Habían mantenido una breve relación sentimental que ella se negó a continuar, lo que desencadenó meses de humillaciones y persecución que la sumieron en una profunda depresión.

01.38 min Transcripción completa Ponferrada 2001. Una joven concejala denuncia al entonces alcalde por acoso sexual porque tengo 26 años sin dignidad en aquella época del acoso apenas se hablaba no había leyes de consentimiento ni un recuento de víctimas de violencia machista. Nevenka Fernández dijo no es no cuando nadie se atrevía. En aquel momento, hace 25 años, yo no sabía que era eso creo que todavía no teníamos una comprensión del acoso como un delito. Fue tan salvaje que me fue destruyendo como persona poco a poco no hay nada de nada de nada de acoso sexual él dimitió tras ser condenado a nueve meses de cárcel, pero fue ella quien recibió el escarnio Tuvo que abandonar su ciudad y marcharse de España para rehacer su vida. La sociedad no estaba.. preparada para escuchar a una mujer decir no, no voy a pasar por esto. 25 años después, la historia se repite. El goteo de acusaciones de acoso contra alcalde, cargos públicos e institucionales es constante desde hace meses. Porque al final es un cambio social. Eso facilita que ahora conozcamos muchos más casos de abusos y de maltratos contra las mujeres que antes se mantenían y seguían en el silencio debajo de la alfombra. Ella abrió una grieta en un silencio que parecía inquebrantable. Sueco nos recuerda que aún hay muchas nevencas esperando ser escuchadas Nevenka Fernández, en Informe Semanal

Callejón sin salida "Me llegué a plantear si aceptar irme con él una vez al mes para que me dejara en paz" — confiesa— y así sujetar una situación que la había situado en un callejón sin salida. En aquel momento —explica— ni siquiera tenía claro qué le estaba ocurriendo. "Hace 25 años yo no sabía lo que era el acoso", reconoce en una entrevista con Informe Semanal. El acoso sexual solo llevaba seis años tipificado como delito en el Código Penal y era un tema del que apenas empezábamos a hablar Nevenka recuerda que el acoso fue destruyéndola "poco a poco, como persona", hasta que un comentario externo le hizo comprender lo que estaba viviendo. Un amigo escuchó una conversación con el alcalde y le dijo algo que la hizo derrumbarse: "Ese hombre no te habla como un jefe, te habla como un amo". Aquella frase hizo un clic en su cabeza y así se forjó la decisión de denunciar. Se encontró con un muro mucho más alto de lo que imaginaba: a él lo apoyaron sus compañeros de partido, la mayoría de los vecinos de Ponferrada —que llegaron a manifestarse en contra de Nevenka y a favor del alcalde— y unos medios de comunicación demasiado acostumbrados a cuestionar a las víctimas. "Yo era la mala y la culpable" - recuerda - "la que había ido, como me dijeron, sabiendo dónde me metía".

Un proceso contra la víctima El juicio también dejó en evidencia la mentalidad de la época. La defensa del alcalde insistió en la idea de que Nevenka era una mentirosa y que su denuncia por acoso solo estaba motivada por la venganza y el despecho. Incluso, se insinuó que el aspecto descuidado que mostró en la rueda de prensa donde anunció la querella contra el alcalde había sido intencionado. Todo el proceso fue un ejemplo de manual de la 'revictimización' que sufren a menudo las víctimas de delitos sexuales. El fiscal del caso interrogó a Nevenka como si ella fuese la acusada. "¿Por qué usted, que ha pasado ese calvario, usted, que no es la empleada de Hipercord que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos; por qué no dice 'se acabó, ¿me voy'?", le llegó a recriminar. Adolfo Barreda, el letrado que acompañó a Nevenka durante el calvario judicial, recuerda bien aquellos interrogatorios. "Digamos que el fiscal nos favoreció mucho porque tuvo un papel bastante desgraciado", recuerda. "Yo creo que no ha habido ningún proceso judicial en España en el que se cesara en mitad de un juicio a un fiscal general de un Tribunal Superior de Justicia". El 29 de mayo de 2002, el tribunal condenó a Ismael Álvarez a nueve meses de cárcel —que no llegó a pisar—, una multa y una indemnización de 12.000 euros. Era la primera vez que un político en activo era condenado por acoso sexual en España. Aunque a Nevenka la justicia le dio la razón, fue ella la que fue castigada: tuvo que marcharse de su ciudad, su país y exiliarse en Irlanda —donde reside desde entonces— para rehacer su vida. "Nadie me iba a dar trabajo —explica— en esa sociedad donde una mujer que se atrevía a hablar era problemática".